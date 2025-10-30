邱議瑩酸柯志恩「尖酸刻薄」 張永杰反嗆批邱「沒人能贏」

國民黨高雄市黨部發言人張永杰質疑，尖酸刻薄，誰贏的了邱議瑩？（取自張永杰臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰卅日質疑，尖酸刻薄，誰贏的了邱議瑩？

張永杰說，南部長期來就流傳一句話：「某黨派個西瓜都會贏。」連民進黨前副秘書長林飛帆自己都說過。

張永杰進一步說，柯志恩委員接受媒體專訪只是幽默地說一句：「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧。」邱議瑩就炸鍋，說人尖酸刻薄，可是邱委員到底在氣什麼？難道是被戳中痛處嗎？

張永杰指出，再看看現在民進黨擺在檯面上想爭取市長的人選，有的自己選區被挖禿、挖空好幾年好像沒看見；有的整天耍寶跳舞；有的連選區的柏油山都不敢提；還有人助理費爭議纏身真相未明，民進黨要不要先看看自己端出什麼樣的菜要給高雄人吃？

廣告 廣告

他提到，邱議瑩說柯委員尖酸刻薄，這話從她嘴裡說出來讓人覺得更諷刺，當年邱委員罵勞團抗議是「放錄音帶」、在國會大唱「你們的國父愛吃臭豆腐」，不然就罵人「番仔」，這樣的嘴臉，還敢批評別人？

張永杰認為，邱委員前幾天才剛因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又馬上打回原形，如果民進黨真的要推這樣表裡不一的人出來選市長，高雄人才真的想問誰是西瓜？誰又是蓮霧？誰才是尖酸刻薄？