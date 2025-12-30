邱議瑩釋出三支催票影片 蘇貞昌、陳其邁齊聲力挺

民進黨高雄市長初選進入最後關鍵階段，立委邱議瑩30日一口氣推出三支最新催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及邱議瑩本人獻聲，透過影像訴求支持者在一月十二日至十七日電話民調期間「顧好電話」，明確表達唯一支持邱議瑩，力拚讓高雄持續前進、繼續贏。

↑圖說：蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

影片中，蘇貞昌直言，市長選舉要選「選得贏、也做得好」的人，並呼籲市民在電話民調中支持邱議瑩，「把邱議瑩顧好」。陳其邁則以多年共事經驗背書，強調自己認識邱議瑩超過二、三十年，認為她看事情的高度與視野截然不同，並表示對其接棒市政充滿信心，直言「恨不得現在就把棒子交給她」。

廣告 廣告

↑圖說：陳其邁則以多年共事經驗背書，恨不得現在就把棒子交給她。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩在影片中則強調，自己已做好萬全準備，承接高雄的發展基礎，帶領城市持續向前。畫面中穿插她與市民互動的熱情場景，以及造勢大會展現的團結氣氛與高雄市政成果，傳達準備好接棒陳其邁、延續城市進步動能的決心。

邱議瑩競選團隊表示，三支催票影片將同步在電視與社群平台播出，呼籲支持者踴躍分享擴散聲量，凝聚支持力量，全力衝刺初選關鍵時刻，讓高雄未來持續向好發展。

更多品觀點報導

嘉義市加碼普發6,000元現金 黃敏惠說明發放時程與領取方式

年節傳遞保育心意 海保署高捷設宣導牆推海洋保育抽獎活動

