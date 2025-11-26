邱議瑩開出最大支票！推「高雄創世紀任務」：5年創10萬工作機會

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委邱議瑩26日舉辦第6場政策發表會，她以「樂業高雄」為主題，宣示將啟動「高雄創世紀任務」。（邱議瑩競辦提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委邱議瑩26日舉辦第6場政策發表會，她以「樂業高雄」為主題，宣示將啟動「高雄創世紀任務」，希望透過興建南星24小時新機場、全面加強AI基礎建設，並結合發展氫能源製造業、智慧高雄燈塔計畫、百家企業補助百萬鼓勵數位轉型、協助農漁業和傳統產業提升生產效能，預計5年內新創10萬個優質工作機會。

邱議瑩表示，自己率先提出南星計畫區興建24小時新國際機場的願景，以填海造陸方式提供營建土方去處，將能大幅提升客運及貨運運量、爭取更多全球航班、讓台積電等高科技產品和農漁產品就近從高雄出口，和高雄港共構「貨運海空30分鐘互轉」基地，增加國際競爭力。而原小港機場則改建為國際會展中心，並解除周遭限高令，帶動旗津、前鎮、小港、林園、大寮等地都市更新。

邱議瑩指出，高雄是台灣半導體產業領航城市，將全力推動AI基礎建設與「智慧高雄燈塔計畫」，結合算力中心、市府單位、在地大專院校與龍頭企業能量，完善產業生態系，吸引新創產業聚落進駐，並爭取行政院「AI新十大建設」落腳高雄，啟動「高雄創世紀任務」。

邱議瑩表示，算力即國力，但算力需要巨量能源支撐，將會和已經有成熟技術的中山大學等單位合作，發展氫能源，為高雄提供符合2050淨零轉型、國際企業要求且穩定的能源，成為台灣氫能源製造之都。

此外，將推動智慧高雄燈塔計畫中「數位孿生（Digital Twin）」技術，提供「百家企業補助百萬低利貸款」，結合技職人才循環引擎計畫，鼓勵企業加速數位轉型。

邱議瑩主張農漁業持續導入智慧科技應用，減輕作業負擔，擴大建立可追溯生產履歷農漁產品，並且藉由租賃方式提供生產設備，提高產值與收入，也鼓勵青年加入，走出傳統農業看天吃飯的格局。

