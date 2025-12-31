邱議瑩開箱隨身幸運物 蕭美琴贈「戰貓幣」成關鍵時刻力量來源

高雄市長參選人邱議瑩31日在社群平台分享一段「開箱隨身小物」影片，曝光她日常隨身攜帶的物品，包括平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽等，其中最吸睛的，莫過於一枚由副總統蕭美琴贈送、象徵意義濃厚的「戰貓幣」。

↑圖說：邱議瑩在社群平台分享一段「開箱隨身小物」影片，曝光她平時隨身攜帶的物品，中最引人注目的，則是由她的好姐妹、副總統蕭美琴所贈送的「戰貓幣」。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭美琴在擔任駐美代表期間親自設計、製作並回贈友人的限量紀念幣，得來不易、格外珍貴。硬幣正面以蕭美琴廣為人知的個人形象「戰貓」為主視覺，並搭配「和平、力量、韌性」等字樣；背面則採用具有歷史意義的雙橡園浮水印設計，當時在台灣引發廣泛討論。

↑圖說：邱議瑩也感性表示，自己與蕭美琴多年來患難與共，情誼早已不需多言。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩分享，戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每當看到硬幣上那隻「有點派、卻充滿力量的貓」，就能提醒自己在面對挑戰時保持堅定，為自己注入勇氣與能量。

她也指出，戰貓幣不僅象徵她與蕭美琴之間深厚的情誼，更代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢精神。她期許自己能如同戰貓一般，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出」。

影片最後，邱議瑩也感性表示，自己與蕭美琴多年來患難與共，情誼早已不需多言，始終將彼此放在心上。

