邱議瑩陪同子弟兵完成初選登記 力挺林慧欣、林浤澤進軍議會

▲邱議瑩親陪登記力挺子弟兵，民進黨議員初選唯一支持林浤澤（右）、林慧欣（左）。

【記者 王苡蘋／高雄報導】民進黨高雄市議員初選將於三月登場，立法委員邱議瑩今（10）日親自陪同兩名子弟兵林浤澤、林慧欣前往黨部完成初選登記，展現高度力挺態度。邱議瑩強調，兩人皆為長期深耕地方、具備即戰力的優秀年輕世代代表，呼籲市民「疼惜邱議瑩，牽成林浤澤、林慧欣」，讓他們順利進入議會為鄉親服務。

▲初選起跑！邱議瑩陪同登記，林浤澤（右）、林慧欣（左）拚進議會。

邱議瑩表示，自己與兩位參選人皆有深厚淵源。林浤澤是道明中學學弟，曾任台中市議員江肇國辦公室主任，返鄉後並擔任前鎮區明孝里里長，對地方事務投入甚深，深獲基層肯定；林慧欣則長期擔任其助理，作為客家女兒，長年在大旗美地區服務，也曾任高雄市長陳其邁助理，對市府與議會運作相當熟稔。邱議瑩指出，兩人在此次市長初選過程中全力以赴，展現獨當一面的能力，是能立即上工、為市民發聲的即戰力人選。

廣告 廣告

林慧欣表示，自己是土生土長的美濃女兒，出身平凡家庭，曾任教師，後因緣際會擔任邱議瑩委員助理，歷經數千個日子的歷練，累積對國會運作與地方需求的深刻理解。她也分享，長年近距離觀察邱議瑩委員對客家文化傳承、偏鄉經濟與地方發展的投入，讓她下定決心投入選戰，希望為大旗美地區在客家文化推廣、地方創生、長照與幼托政策等面向爭取更多資源。她說，上一次參選雖僅些微差距未能如願，這次帶著更成熟的歷練與準備，盼能以「大旗美欣戰力」之姿進入議會，回應鄉親期待。

林浤澤則表示，前鎮漁船入港的海潮聲與小港機場起降的風聲，是陪伴他成長的日常記憶。多年在台中市議員江肇國辦公室服務的經驗，加上返鄉擔任里長累積的基層實務，讓他更理解民眾所需。他提出「五力政策」，包括再生力、守護力、行動力、創造力與活動力，期盼與前鎮、小港的社區夥伴攜手，打造讓長輩安心、青年放心、孩子開心成長的宜居城市。

林浤澤與林慧欣也感謝多位青年里長與青創夥伴特地到場陪同登記，並表示雖然身處不同崗位，但共同目標一致，將持續傾聽民意、把鄉親心聲帶進議會，為高雄打造更美好、繁榮且宜居的未來。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）