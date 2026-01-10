邱議瑩集結三首長力挺 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊喊「唯一支持」

民進黨高雄市長初選倒數計時，今（10）天選前超級週末，市長參選人邱議瑩舉辦「團結高雄贏之夜」，現場邀請到台南市長黃偉哲站台，嘉義縣長翁章梁和澎湖縣長陳光復也獻聲表態，齊心喊「唯一支持邱議瑩」，組成「高南澎嘉連線」、氣勢十足，還有金曲樂團「董事長樂團」、林生祥帶來精彩演出，現場氣氛相當熱情。



黃偉哲表示，「我從1996年當國代時就認識邱議瑩，一路看著邱議瑩對高雄的熱愛與付出，她是真心愛高雄、疼高雄的人。」他指出，離初選只剩下短短48小時，將決定誰能延續陳其邁市長、為高雄打拚。黃偉哲強調，「我們一定要支持邱議瑩」，並呼籲支持者全力替邱議瑩拉票、顧好每一通民調電話。

初選前超級週末，邱議瑩舉辦「團結高雄贏之夜」，台南市長黃偉哲站台。

他也分享自身與高雄的深厚連結，指出自己畢業於高雄前金國中，對這座城市有著特別的感情，「讓我這個對高雄有感情的人，誠懇拜託大家，替邱議瑩顧好電話」。

翁章梁透過影片表示，「邱議瑩是一位懂人情世事的人，她做立委之後，都是站在鄉親的角度，為我們鄉親打拚，不管是台灣民主自由，還是鄉親福利，可以說是扮演很好的立委，所以邱議瑩是可以讓我們依靠，可以讓我們信任的人。拜託鄉親市長初選，如果接到電話，請唯一支持邱議瑩。」

初選前超級週末，邱議瑩舉辦「團結高雄贏之夜」，嘉義縣長翁章梁獻聲。

陳光復也藉影片現身，表示「我一路看她，從早期美麗島受難家屬，那時候她很小，她一路以來為台灣打拚，從國大代表、客委會副主委，到六屆立法委員。她做什麼像什麼，她有能力、有資歷，能夠帶領高雄繼續向前走，拜託唯一支持邱議瑩。」

邱議瑩舉辦「團結高雄贏之夜」，澎湖縣長陳光復也獻聲表態。





