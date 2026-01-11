邱議瑩集結6位首長級選將力挺 陳其邁也在內

民進黨高雄市長初選最後倒數，立委邱議瑩（前排中）10日才舉辦選前之夜造勢活動。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選最後倒數，立委邱議瑩11日發布最新影片，集結6位現任縣市首長及參選人推薦。（邱議瑩辦公室提供／紀爰高雄傳真）

民進黨高雄市長初選最後倒數，立委邱議瑩11日發布最新影片，集結6位現任縣市首長及參選人推薦，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復、新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，高喊「唯一支持邱議瑩」，展現跨縣市團結氣勢。

嘉義縣長翁章梁在影片中力讚邱議瑩是一位懂人情世事的人，長期站在鄉親的角度為地方打拚；澎湖縣長陳光復指出，邱議瑩不僅有能力也有資歷，能夠帶領高雄繼續向前走，懇請鄉親唯一支持邱議瑩。

台南市長黃偉哲表示，「唯一支持邱議瑩，能夠接續陳其邁為高雄服務，讓高雄延續繁榮的成果，拜託大家一定要幫忙顧電話。」

高雄市長陳其邁也在影片中盛讚，自己與邱議瑩相識已經2、30年，「她看事情的高度跟視野，跟別人截然不同。」

此外，影片也邀請到新北市長參選人蘇巧慧與台中市長參選人何欣純跨刀相挺。何欣純說，邱議瑩為了高雄願意付出所有，高雄市民值得最好的人選；蘇巧慧表示，邱議瑩是她在立法院的好戰友，行動最強、觀念最新，並喊出「高雄要贏，請支持邱議瑩！」。

邱議瑩也指出，自己已經做好準備，不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出，對決國民黨柯志恩，守住高雄、延續陳其邁市長的好政績。她呼籲市民朋友下周要幫忙顧電話，守住高雄，讓高雄贏。

