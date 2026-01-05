邱議瑩預告合體「加開零食會」衝刺關鍵週

▲高雄市長參選人邱議瑩今天與多位議員及議員參選人在媽祖港橋站路口向市民懇託，展現「最強母雞」氣勢。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長參選人邱議瑩今（5）日與多位議員及議員參選人在媽祖港橋站路口向市民懇託，展現「最強母雞」氣勢；隨後與立委黃捷合體在鳳山車掃，滿檔行程展現充沛體力與堅定意志。邱議瑩也預告，這週四將合體綠營高人氣頻道「加開零食會」，與立委黃捷、吳沛憶及沈伯洋一同進行吃播與車掃，並發送年曆，線上線下同步與年輕選民互動，為選戰關鍵週全力衝刺。

▲邱議瑩與立委黃捷合體在鳳山車掃，滿檔行程展現充沛體力與堅定意志。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，團隊對選情「有信心」，已進入分秒必爭的最後階段，將持續以最高強度衝刺。她也邀請市民朋友在路上看到車隊時，一起揮手加油。

黃捷指出，鳳山是她過去的選區，也是高雄市人口最多的行政區，是選戰的重中之重，「一定要讓更多鳳山鄉親知道議瑩的好」，也期盼大家給邱議瑩最堅定的支持。

黃捷進一步表示，上週政見發表會後，各界普遍肯定邱議瑩的整體表現，不少網友直言她「最有市長相」、「口條清楚、台風穩健」，顯示支持氣勢持續升溫。她相信，在這樣的基礎下，最後時刻將凝聚更多市民的認同與支持。

邱議瑩強調，自己會持續以具體政策願景爭取市民認同。她也呼籲，初選民調將以市話方式進行，1月12日至17日期間，請市民務必留意來電，不論題目如何詢問，都請回答「唯一支持邱議瑩」。

