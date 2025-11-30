邱議瑩領先柯志恩民調有鬼？楊智伃揪「被徐巧芯打爆」內幕

2026高雄市長選戰最新民調顯示，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度微幅領先其他3位參選人。對此，國民黨前發言人楊智伃表示，高雄這幾個月的狀況大家都看在眼裡，如今一份「來路不明、加總有誤」的民調，且該民調單位還曾被藍委徐巧芯打爆，只會讓人覺得民進黨不僅騙人也騙自己。

國民黨前發言人楊智伃。（圖取自楊智伃臉書）

《上報》29日公布2026高雄市長選戰最新對比式民調，邱議瑩以51.9%支持度領先藍委柯志恩23.7％；綠委賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；綠委許智傑以50％領先柯志恩23.7％；綠委林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。

對此，楊智伃今天（26日）在臉書發文表示，昨天媒體公布了一份高雄市長對決的最新民調。老實說，民調本來就可以參考，但機構效應 不能不知道。結果這份一打開就讓人覺得荒謬。

楊智伃直言，最離譜的是，接連被爆出自己選區垃圾山問題嚴重的邱議瑩，竟然「微幅領先」所有民進黨初選對手，這個趨勢也跟其他所有民調不同，看在民進黨其他候選人眼裡，不知作何感想？

《上報》29日公布2026高雄市長選戰最新對比式民調，邱議瑩以51.9%支持度領先藍委柯志恩23.7％。（圖取自邱議瑩臉書）

細看這份民調，楊智伃指出，竟然連數字加總都加不對，還想騙誰？民調裡這段：民進黨支持者47.6%、國民黨8.4%、民眾黨4.7%、基進1.4%、時力0.7%、無政黨30.3%、拒答1.5%，綜合加起來只有94.6%。一個民調連「基本加總」都能錯，這種品質還能相信嗎？

楊智伃進一步指出，再看看做民調的單位「雨晴民調」這個名字不是第一次出現，2022年剛成立就被徐巧芯質疑「來路不明」，當時的代表作是做了一份民調說陳時中碾壓蔣萬安，結果被揭露後沒多久那份民調就被媒體下架了，外界也懷疑這間公司根本是英系智庫附隨組織。

楊智伃直言，這次又在高雄市長民調中突然「回鍋」？難道只是剛好？還是民進黨最近垃圾山風暴、陳其邁亂告人風波不斷，需要一份「漂亮一點」的數字來安撫自己的支持者？粉紅泡泡包不住高雄垃圾山臭氣沖天的事實。

楊智伃強調，高雄這幾個月的狀況大家都看在眼裡，不管是垃圾山越堆越高、環境問題處理不當、行政團隊左閃右推卸。這時候再拿出一份「來路不明、加總有誤」的民調，只會讓人覺得，民進黨不是在面對問題，而是在騙人、也騙自己。但問題就像那些一座又一座被偷偷堆起來的垃圾山一樣。臭味不能永遠蓋著。等臭味防都防不住的那一天，高雄市民會親手戳破民進黨在高雄營造的粉紅泡泡。高雄值得的是乾乾淨淨的市政，不是不乾不淨的粉紅泡泡民調。

