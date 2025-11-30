邱議瑩風山首場大造勢 跨派系合體 扁蘇獻聲力挺

圖說：邱議瑩風山首場大造勢，陳水扁與蘇貞昌力挺。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩30日在鳳山舉辦首場大型造勢晚會，現場湧入上萬名支持者，蘇貞昌壓軸助講，前部長余政憲、前國策顧問鄭新助，以及立委邱志偉、黃捷、李柏毅、林楚茵。議長康裕成、副議長曾俊傑更首度在初選場合同台，匯聚十五位跨派系議員、數十名議員參選人，百工百業代表也為數眾多，都是此次初選各方造勢以來最多的紀錄。主持人由新系邱俊憲與湧言會林智鴻搭檔，展現邱議瑩「最強整合」氣勢。

廣告 廣告

前總統陳水扁透過影片稱邱議瑩是「最強母雞」，肯定其完整的從政歷練。邱志偉表示，在邱議瑩領導下，高雄「會有大建設、大進步、大繁榮」。林楚茵現場獻唱《心花開》，祝福高雄「心花開，好生活」。黃捷則感謝邱議瑩在立法院勇敢力挺同婚，展現對自由與人權的堅定支持。

圖說：邱議瑩風山首場大造勢，號稱破五萬人。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，過去多以助講身分陪戰，如今站上主舞台，她已準備好接棒陳其邁，「帶領高雄繼續贏！」她強調自己沒有派系、但也不是孤鳥，堅持高雄優先，更熟悉陳其邁施政內涵，是「最能延續、甚至超越」的接棒者，目標把高雄從五星城市推向六星。她指出，高雄轉型需要「敢衝、敢戰」的市長，而她一路跟著前輩打拚、見證每一次突破，更有能力帶領城市邁向下一個階段。

護國院長蘇貞昌壓軸一登場，全場歡聲雷動。他強調，不能讓高雄再次落入國民黨手中，「要選就選會戰的！」並笑說邱議瑩服務範圍橫跨高雄七成土地，「陳其邁做市長，邱議瑩做了七成！」蘇貞昌盛讚邱議瑩「可以用一生接受檢驗」，越挫越勇，把小愛化為大愛。她罹癌後仍推動《再生醫療法》，把痛苦轉為助人力量，「是最值得信賴的市長候選人」。

蘇貞昌說：「看人要看內行、看門道。」他一路看著邱議瑩成長，最清楚她的韌性與戰力，所以他一定要站出來力挺邱議瑩出線，延續陳其邁的政績，讓高雄持續美麗、持續進步。

更多品觀點報導

「高雄長女」辦女力活動造勢 林岱樺：姐妹是最柔軟堅定力量

綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注

