邱議瑩首場大造勢跨派系齊聚 最能團結高雄的最強母雞

記者鍾和風/高雄報導

民進黨高雄市長初選進入白熱化，邱議瑩繼民調黃金交叉賴瑞隆成為第一後，今（30）日在鳳山區議會路舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌、立委林楚茵、立委邱志偉、跨派系議員與市長陳其邁的前團隊成員均出席力挺。邱議瑩表示，自己是最能團結高雄的最強母雞，有信心帶領團結的高雄隊，戰勝國民黨，市長贏、議員與里長也贏，邁向議會過半。

邱議瑩今11月30號（日），於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會。(圖/高婕)

邱議瑩說，感謝許許多多的好朋友相挺，自己不是最有資源的人，但卻是最能夠團結高雄的人；從政以來，自己沒有派系，不是孤鳥，只有高雄第一。感謝前總統陳水扁肯定自己是最強母雞，也感謝前院長蘇貞昌不只是兩度錄音支持，更在今天親臨現場加油打氣。

邱議瑩於鳳山舉辦「大團結高雄贏」造勢大會，前行政院長蘇貞昌親臨站台。(圖/高婕)

邱議瑩表示，高雄在陳其邁市長的治理下，成功彎道超車，創造演唱會經濟、爭取AI產業鏈投資，狠甩其他五都，下一任高雄市長，需要最熟悉陳其邁市政藍圖，也和陳其邁一樣會做事，才能夠超越陳其邁的五星城市，邁向六星城市。

邱議瑩是最能團結高雄的最強母雞「高雄贏」，首場大造勢跨派系齊聚。(圖/高婕)

邱議瑩進一步說，陳其邁的前幕僚、前助理，以及後援會幹部，都共同推薦邱自己，認可邱議瑩是最像陳其邁，也最能接棒陳其邁、超越陳其邁的市長人選；自己也提出最有前瞻願景的高雄創世紀任務、24小時南星新機場等政見，以及最照顧市民權益的新生兒希望帳戶、敬老卡加碼與增設24小時臨托中心等政策，帶領高雄加速衝刺。

總統陳水扁錄影支持。(圖/高婕)

邱議瑩強調，2026年是攸關高雄能不能繼續在國際競爭中領先的關鍵選舉，邱議瑩是最敢衝、敢戰、正面對決，也是最能戰勝國民黨的人選，呼籲市民朋友，接到電話民調一定要回答唯一支持邱議瑩，讓邱議瑩接棒陳其邁，開創新未來，讓高雄繼續贏。