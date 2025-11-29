邱議瑩首場萬人造勢明鳳山登場 預告這大咖將站台

邱議瑩首場鳳山團結大造勢30日將登場，她今（29）日預告，號稱「護國院長」的前行政院長蘇貞昌，將親自為她站台。（邱議瑩辦公室提供）

綠營高雄市長初選戰火升溫，參選人邱議瑩首場鳳山團結大造勢30日將登場，她今（29）日預告，號稱「護國院長」的前行政院長蘇貞昌，將親自為她站台。而邱議瑩近期也特別在社群平台PO出前總統陳水扁、高雄市長陳其邁的推薦文及影片，她有信心自己能凝聚綠營在高雄的最大共識與團結能量。

邱議瑩表示，高雄支持者頻頻敲碗「等蘇院長很久了」，尤其他那支傳奇的「撞球桿」宣講，每次揮動都能把群眾情緒推到最高點。她直呼，「明天鳳山一定熱翻」，邀請鄉親現身感受蘇院長的火力，，並「支持邱議瑩、高雄贏、團結一起贏！」

邱議瑩首場名為「鳳山大團結」的活動，將於明天下午3點半在鳳山區議會路（捷運鳳山西站旁）登場，立委邱志偉、林楚茵將到場相挺，金曲歌王羅文裕、許志豪也確定開嗓，預估湧入上萬名支持者。

近期邱議瑩持續在社群推出一波接一波的「綠營挺邱」訊號，推薦文與影片連發。陳水扁稱她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」，陳其邁也強調邱議瑩「禁得起考驗、扛得起責任」。邱議瑩稱，自己不僅展現清晰的接棒態勢，也凝聚綠營在高雄的最大共識與團結能量。

