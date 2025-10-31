邱議瑩首提高市敬老卡點數加碼10倍 藍綠議員紛表贊同

邱議瑩「六大願景」安養政策，主張「敬老卡點數擴大10倍加碼至每月1000點」，獲得基層民眾一致好評及藍綠議員支持。 圖：邱議瑩競選總部／提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩，10月21日舉辦首場「六大願景」政策說明會之安養政策時，提出「敬老卡點數加碼至每月 1,000點，擴大十倍」的主張，獲基層民眾一致好評，適逢高市議會質詢期間，包括藍綠議員均提出類似主張，一同支持給長輩更好的照顧。邱議瑩感謝議會議員們共同關注敬老卡點數議題，照顧長輩是不分黨派的共識，大家一起合作，讓高雄更溫暖、更安養。

邱議瑩表示，高雄市老年人口比例已超過 20%，進入超高齡化社會。長輩們年輕時為高雄、為家庭努力奉獻，年老後值得由政府與民間共同提供更多元與優質的服務；透過敬老卡點數從現行每月 100點加碼 10倍至每月 1,000點，鼓勵長輩們多加利用大眾運輸、銀髮健身俱樂部或藝文場館，豐富退休生活，未來若擔任市長，也會將敬老卡點數擴大範圍，例如就醫的掛號費也可折抵。

民進黨議員黃文益質詢時表示，敬老卡服務的範圍廣泛，但點數不足，使用上無法「從從容容」，出門看病、運動或社交，每趟都要精打細算，建議比其他直轄市，提高點數。

民進黨議員李雅慧說，長輩敬老卡多用於交通，以捷運及台鐵頻率最高，運動中心、文化藝館還有進步空間；應提出鼓勵政策，例如參照衛福部，可將志工服務時數兌換為敬老卡點數。

民進黨議員鄭孟洳表示，長輩對敬老卡的使用率高，但計程車讀卡機裝設不足，遠遠無法滿足老人家需求，希望能夠儘速改善，也要求補足經費、精準估算，讓政策能夠更長遠、穩定地推動。

國民黨議員陳麗娜肯定敬老卡使用範圍擴大至國民運動中心、銀髮俱樂部與藝文場館，成效不錯，但計程車折抵僅50元，也不符現行85元起跳價，建議可擴大折抵至起跳價；國民黨議員邱于軒則主張敬老卡應擴大適用範圍，提供更多元服務。

