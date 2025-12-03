邱議瑩鳳山造勢展現跨派系支持 地方人士：三大指標凸顯「最強母雞」態勢

高雄綠營市長初選持續升溫。根據媒體最新報導，邱議瑩以 51.9% 的比率微幅領先其他黨內參選人；前總統陳水扁日前於專訪中，更以「最強母雞」讚許邱議瑩，並以「第六感很準」點名其為最適合接棒市長陳其邁的人選。在聲勢看漲之際，邱議瑩上週日直搗鳳山舉辦大型造勢晚會，展現強大「陸軍」動員能量，也讓高雄市長初選「四大山頭」態勢更加明確。



除了前行政院長蘇貞昌以神秘嘉賓現身力挺之外，地方人士指出，邱議瑩造勢晚會中，有三大觀察指標最具代表性：跨派系議員力挺、百工百業出席踴躍，以及活動現場處處可見陳其邁昔日團隊色彩。

跨派系力挺 正副議長到場展現高度支持

邱議瑩此次造勢活動，在主持陣容與派系平衡上格外用心。主持人由湧言會鳳山區市議員林智鴻，以及菊系市議員邱俊憲共同擔綱，兩大派系皆派出最強主持人選，兩人配合得宜，更是帶動造勢現場氣氛熱絡。

鳳山舉辦首場大型造勢晚會，現場湧入約5萬名支持者，盛況空前。 （圖/邱議瑩服務處提供）

當天共計出席的有立法委員邱志偉、李柏毅、黃捷；高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、市議員黃明太、黃秋媖、林志誠、黃文志、李雅慧、江瑞鴻、張勝富、簡煥宗、鄭孟洳、何權峰、郭建盟、鄭光峰、陳善慧、范織欽；前議員鄭新助、韓賜村、張文瑞、陳致中；市議員參選人鄧巧佩、張育臺、張以理、尹立、薛兆基、黃禎琳、林浤澤、黃雍琇、張耀中、蔡昌達等以及前內政部長余政憲等皆到場。



出席的立委、議員與議員參選人在台上一字排開更是「跨派系、跨世代」齊聚，展現黨內各派系對邱議瑩的高度支持。地方人士表示，能讓所有派系願意同台背書，「代表邱議瑩確實具備整合高雄隊的能力」。

百工百業力挺 動員能量為目前最強

在上台致意的百工百業名單中，以「醫藥護大聯盟」最為亮眼，包含高維祥醫師等多位醫界人士親自出席力挺。此外，陳其邁後援會系統、各區里長、百工百業團體均有明顯動員，參與人數為目前初選各陣營之中最多。多名與會者表示，邱議瑩這次的造勢動員成功，展現了她在基層穩固而廣泛的支持系統。

陳其邁昔日競選團隊影子明顯 支持效應外溢

造勢活動選在週日舉行，現場更可見多位親近陳其邁系統的重要頭人隱身人群當中，讓地方觀察者直言「邱議瑩的場看起來就是陳其邁的場」。不僅基層系統到位，多位親近陳其邁的人士直接出席更被視為邱議瑩與現任市府「互信與協作」的重要指標，也被看作她被定位為延續市政、接棒傳承的最佳人選。

在民調暫居領先、跨派系力挺明顯、陳其邁昔日輔選團隊暗助，支持度逐步提升之下，邱議瑩在高雄綠營市長初選中選情呈現「倒吃甘蔗」，逐步形成「最強母雞」氣勢。地方人士指出：「她的場動員最整齊、派系最完整、也最像市長級規格。」後續如何鞏固聲勢、拓展中間選民，將成為初選下一階段的最大關注焦點。

立委邱議瑩跑遍全區，召開超過百場座談會，是最能傾聽跟溝通的市長候選人。（圖/邱議瑩服務處提供）

