邱議瑩鳳山造勢有大咖蘇貞昌站台 現場人潮不輸林岱樺

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩鳳山造勢有大咖蘇貞昌站台，現場人潮不輸林岱樺。（紀爰攝）

邱議瑩指出，本來15日就要在旗山辦一場，因為颱風關係所以取消，把場次順延到鳳山這場。（紀爰攝）

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩，30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，對於近日民調顯示她微幅領先對手，邱議瑩表示，尊重民調結果，僅供參考，不論如何都要奮力向前衝；針對今日造勢有前行政院長蘇貞昌大咖站台，相較林岱樺單槍匹馬上陣，邱議瑩回應，感謝蘇院長相挺，原本15日要在旗山辦造勢，因颱風才順延，盼讓大家了解她參政理念。

邱議瑩今日下午3時30分在鳳山舉辦大型造勢，活動還沒開始就湧入大批人潮，氣勢不輸林岱樺；對於近日民調結果顯示邱議瑩微幅領先對手，她表示，媒體公布民調都予以尊重，數字都是列為參考，不論如何，她都是要奮力的往前衝，一直努力到最後一刻。

對於今日蘇貞昌大咖站台相挺，相較林岱樺連續2場造勢只有單槍匹馬，邱議瑩說，感謝蘇院長相挺，還有這麼多好朋友一起參與，她會拿出最好的成績，最好的努力，來回報給高雄市民。

由於同黨對手林岱樺已經辦2場大型造勢，被媒體問及是否因為林岱樺辦才跟著辦？邱議瑩回應「不是，本來15日就要在旗山辦一場，因為颱風關係所以取消，把場次順延到鳳山這場 就只辦這場造勢活動」，她說，希望透過活動舉辦 讓大家知道，她對於高雄市的市政規畫願景跟參政理念。

