邱議瑩鳳山造勢湧入5萬人 蘇貞昌、陳水扁力挺支持

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩，30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，現場湧入約5萬名支持者，不輸才剛辦完2場造勢的林岱樺；前行政院長蘇貞昌壓軸站台助講，前總統陳水扁也透過影片讚邱議瑩是「最強母雞」；有大咖站台加持，邱議瑩則表示，自己準備好接棒高雄市長陳其邁，目標要把高雄從五星城市推向六星。

邱議瑩說，過去她都以助講身分陪戰，這次自己站上主舞台，她準備好接棒陳其邁帶領高雄繼續贏，她也強調自己沒有派系，但也不是孤鳥，堅持高雄優先，更熟悉陳其邁施政內涵，是最能延續，甚至超越的接棒者。

蘇貞昌指出，別看邱議瑩兇巴巴，她對選民服務用心、貼心又溫柔，「要選就選會戰的！」，並笑說邱議瑩服務範圍橫跨高雄7成土地，「陳其邁做市長，邱議瑩做了七成！」，蘇也讚邱議瑩罹癌後仍推動《再生醫療法》，把痛苦轉為助人力量，越挫越勇，把小愛化為大愛，值得信賴。

出席議員包括黃明太、林志誠、黃秋媖、江瑞鴻、邱俊憲、張勝富、李雅慧、黃文志、林智鴻、鄭光峰、簡煥宗、郭建盟、范織欽，以及前議員陳致中，場面盛大，氣勢驚人。

