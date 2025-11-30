邱議瑩鳳山造勢說明政見 力拚打造高雄國際競爭力

民進黨立委邱議瑩（右）30日在高雄鳳山舉辦大型造勢，前行政院長蘇貞昌（左）大咖站台。（紀爰攝）

民進黨立委邱議瑩30日在高雄鳳山舉辦大型造勢，她指出，未來若當選高雄市長，要興建24小時南星新機場，跟高雄港組成貨運30分鐘海空互轉基地，邁向國際化；另也要延續陳其邁政策，推動AI基礎建設，為高雄創造10萬個工作機會，交通路網也要串聯台南，另敬老卡點數加碼到1個月1000點，並推動新生兒希望帳戶。

邱議瑩說，過去幾周她分別開了6場政策發表會，今天將列出幾項具有代表性的政策，包括她提出要興建24小時的南星新機場，與高雄港共同組成貨運30分鐘海空戶轉基地，讓高雄成為國際級大城市。而現在的小港機場用地也可以透過土地分區使用變更，未來可以有更多元發展，同時也要讓旗津、前鎮、小港、大寮、林園等地加速土地更新與商業發展。

此外，邱議瑩計畫啟動高雄創世紀任務，全面推動AI基礎建設，協助傳統產業升級，並結合大專院校與在地企業，未來希望能夠為高雄創造10萬個優質工作機會。

邱議瑩說，她也要完成整個高雄的交通路網，不論是捷運、輕軌，交通上能串聯台南高雄，成為大高雄30分鐘的生活圈；另敬老卡點數也要加碼到1個月1000點，讓長輩們坐公車、捷運、輕軌，或前往運動中心時都能使用，還能折抵看病掛號。

另邱議瑩也要推動新生兒希望帳戶，希望帳戶從小投資台灣、投資高雄，讓下一代的孩子28歲時就有第一桶金，甚至還要擴大增加24小時的臨時托育中心，讓三班制的工作父母都能夠更安心、更放心的把孩子交給市府，她說，安心守護市民這是她最大的責任。

