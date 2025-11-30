邱議瑩鳳山造勢5萬人 蘇貞昌推最值信賴、陳水扁讚最強母雞

照片來源：邱議瑩辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

高雄市長黨內初選參選人、民進黨立委邱議瑩今（30）日在鳳山舉辦首場大型造勢晚會，主辦方估約5萬人到場。前行政院長蘇貞昌壓軸致詞，前總統陳水扁以影片聲援，前內政部長余政憲、前國策顧問鄭新助及多位立委出席；高雄市議會議長康裕成與副議長曾俊傑亦首度在初選場合同台，匯聚跨派系15位議員與數十議員參選人到場，呈現大規模整合陣容。

立委邱志偉表示，在邱議瑩領導下，高雄「會有大建設、大進步、大繁榮」。林楚茵現場獻唱《心花開》，祝福高雄「心花開，好生活」。立委黃捷則感謝邱議瑩在立法院勇敢力挺同婚，展現對自由與人權的堅定支持。陳水扁透過影片稱邱議瑩是「最強母雞」，肯定其完整從政歷練。前邱辦助理、全能歌手許志豪則用歌聲力挺：「高雄要贏，就支持邱議瑩！」

邱議瑩表示，過去多以助講身分陪戰，如今站上主舞台，她已準備好接棒陳其邁，「帶領高雄繼續贏！」她強調自己沒有派系、但也不是孤鳥，堅持高雄優先，更熟悉陳其邁施政內涵，是「最能延續、甚至超越」的接棒者，目標把高雄從五星城市推向六星；高雄轉型需要「敢衝、敢戰」的市長，而她一路跟著前輩打拚、見證每一次突破，更有能力帶領城市邁向下一個階段。

照片來源：邱議瑩辦公室

蘇貞昌壓軸一登場，全場歡聲雷動。蘇強調，不能讓高雄再次落入國民黨手中，要選就選會戰的。他並笑說，邱議瑩服務範圍橫跨高雄7成土地，「陳其邁做市長，邱議瑩做了7成！」

蘇貞昌稱讚邱議瑩「可以用一生接受檢驗」，越挫越勇，把小愛化為大愛；邱罹癌後仍推動《再生醫療法》，把痛苦轉為助人力量，「是最值得信賴的市長候選人」。

蘇貞昌說：「看人要看內行、看門道。」他一路看著邱議瑩成長，最清楚她的韌性與戰力，所以自己一定要站出來力挺她出線，延續陳其邁的政績，讓高雄持續美麗、持續進步。

出席議員包括黃明太、林志誠、黃秋媖、江瑞鴻、邱俊憲、張勝富、李雅慧、黃文志、林智鴻、鄭光峰、簡煥宗、郭建盟、范織欽，以及前議員陳致中，場面盛大。

照片來源：邱議瑩辦公室

