邱議瑩黨內初選落敗展開謝票 籲團結支持賴瑞隆

（中央社記者林巧璉高雄14日電）民進黨高雄市長初選民調由黨籍立委賴瑞隆勝出，參選人之一的邱議瑩今天展開謝票車掃。她說，市長陳其邁昨天有打電話來加油，非常謝謝大家的支持，「請持續支持民進黨、支持賴瑞隆」。

邱議瑩今天展開謝票車隊掃街行程，起點從覆鼎金保安宮開始，將涵蓋三民區、鳳山區、前鎮區、左營區等。

邱議瑩行前接受媒體聯訪表示，要花一些時間跟大家說謝謝，「未來更重要的工作是團結高雄，繼續為高雄努力，希望高雄能越來越好」。

談到下一步規畫，邱議瑩笑著說，「想要先好好睡幾天幾夜」，還是要到立法院持續作戰。

有媒體詢問邱議瑩與賴瑞隆在初選民調差距很小，邱議瑩說，「比賽已經結束了，各式各樣的陰謀論就不必要了」，最重要的還是要守護台灣、守護高雄；既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則。

邱議瑩也說，陳其邁有打電話來鼓勵，「市長就是跟我說加油啦」，她要謝謝陳其邁的加油跟鼓勵，也要謝謝同黨立委黃捷，一路陪著車掃好幾天，非常感謝大家。

她強調，「要團結對抗對高雄沒有感情、願景的國民黨」，這個是民進黨未來能夠獲勝的一個很重要的關鍵契機；真的希望高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，「民進黨要延續光榮感，請大家持續支持民進黨、支持賴瑞隆」。（編輯：黃名璽）1150114