邱議瑩「接棒」陳其邁！柯志恩：市長應交棒給最好的候選人

民進黨高雄市長初選近日最後衝刺階段，參選人之一的綠委邱議瑩出席高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，活動中，市長陳其邁與她在趣味橋段中完成「交棒」，引發討論。代表國民黨出戰高雄市長選舉的藍委柯志恩表示，高雄市屬於全民，市長要交棒，不是只有綠營候選人，而是應該交棒給最好的一位候選人。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。邱議瑩日前推出催票影片，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁現身力挺，邱議瑩感謝兩人的鼓勵，表示自己會更加加油、更加努力，希望贏得最後勝利。她坦言，陳其邁把高雄變成新創、科技的高雄，接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了。兩人今安排「接棒」橋段現身，也算是取得「執政優勢」的加持。

廣告 廣告

陳其邁交棒給邱議瑩。（圖／邱議瑩立委辦公室提供）

柯志恩受訪時表示，民進黨的四位參選人，都是在用自己的方法，不斷說自己是陳其邁最佳的接棒者，她也祝福自己立法院的這四位同事，希望他們其中有一位 能順利出線和她競爭。不過，柯志恩也認為，高雄市是屬於全民的，市長要交棒， 不是只有民進黨的候選人，他應該交棒給最好的一位候選人，「那代表國民黨出戰的柯志恩，絕對會是其中一位。」

陳其邁。（圖／中天新聞）

對於邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等人頻頻舉行造勢，還找大咖助陣，柯志恩說，他們把初選當大選，都很辛苦，撒的資源非常多，自己尊重他們每一個人，也祝福他們，希望他們能順利公平選出，他們認為最好的候選人，而我們就是照自己的腳步，希望在下個月的時候，能夠一對一，大家良性競爭。

延伸閱讀

在野擬先通過新增預算？ 賴清德嗆「為德不卒」、搬出AIT了

館長因「斬首說」遭起訴嗆他出庭 賴清德冷回：被告才要出庭吧！

鯊鯊主播高級酸/若開戰你願上戰場嗎？ 街訪台灣民眾