邱議瑩、林岱樺為何這麼拚？ 郭正亮：她們知道賴瑞隆已內定
民進黨高雄市長初選打得火熱，其中立委邱議瑩、林岱樺都相當積極爭取，不過，前民進黨立委郭正亮爆料，「民進黨早已內定高雄市長候選人就是賴瑞隆」，而且邱、林兩人都清楚內定情況，所以才會如此積極。郭正亮還分析透露綠營在高雄與台南的選戰布局已經底定。
郭正亮21日《新聞大白話》節目中指出，高雄市長選戰民進黨內定人選為賴瑞隆，其策略採取低調路線，屆時可能不會有太多新聞曝光。他透露，國民黨立委柯志恩期待民進黨立委邱議瑩出線參選，認為兩人對決會製造話題性，而邱議瑩目前也正在努力提升民調。不過郭正亮強調，了解高雄選情的人都清楚，最終柯志恩的對手很可能就是賴瑞隆。
針對賴瑞隆的選戰特質，郭正亮形容他就像白開水，沒有刺激性也缺乏新聞性，屆時高雄市長陳其邁將一區一區協助輔選，因為這場選戰非贏不可。他引述台灣民意基金會董事長游盈隆的說法，提到「大峽谷」擺在那裡的選情態勢，並表示屆時選戰焦點將不是美濃的立委選舉，而是小港的立委。
郭正亮分析，邱議瑩與林岱樺都清楚綠營內定人選的狀況，因此才會如此積極爭取，民進黨預計在1月敲定提名人選。他指出，地方人士都明白這次初選的運作模式，若未能出線就不要脫黨參選，否則可能面臨司法問題。相反地，若不脫黨就不會有司法疑慮，還能回頭競選立委。
郭正亮進一步點出台南選戰的類似布局，認為立委林俊憲可能也會採取相同策略。他表示，若未獲提名就不要脫黨，因為以林岱樺和陳亭妃的實力，回頭選立委如同「桌上拿柑」般容易，質疑是否值得冒這麼大的風險。郭正亮認為，民進黨對台南市與高雄市的選戰布局已經確定，但他認為這樣的安排對陳亭妃極不公平。
