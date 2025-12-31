邱議瑩、林浤澤籲民主要國人一同守護

▲前鎮小港市議員參選人林浤澤於30日晚間舉辦電影《大濛》包場活動，邀請鄉親朋友一同走進戲院，高雄市長參選人立委邱議瑩委員、市議員林智鴻等多位來賓也到場用行動支持國片。（圖／前鎮小港市議員參選人林浤澤提供）

[NOWnews今日新聞] 金馬獎5冠大贏家《大濛》上映以來好評不斷。前鎮小港市議員參選人林浤澤於昨（30）日晚間舉辦電影包場活動，邀請鄉親朋友一同走進戲院，透過影像重新回望台灣的歷史故事。高雄市長參選人邱議瑩委員、市議員林智鴻、鄭孟洳、市議員參選人張以理、張耀中、潘筱潔等多位來賓也到場用行動支持國片，也呼籲全體國人要一同守護民主。

▲立法委員邱議瑩希望透過影片的觀賞，讓更多國人了解民主的真諦、價值，珍惜民主的重要與可貴。（圖／前鎮小港市議員參選人林浤澤提供）

《大濛》由陳玉勳導演執導，以民國40年代白色恐怖時期為背景，透過小人物的視角，呈現那個混沌年代中人性的溫暖與光輝。許多觀眾在映後表示深受感動，也對舉辦這樣有意義的活動表達肯定。

立法委員邱議瑩表示，感謝劇組透過影像讓國人更加了解台灣歷史，希望透過影片的觀賞，讓更多國人了解民主的真諦、價值，珍惜民主的重要與可貴。尤其，這兩天中國環台軍演，另一方面，台灣內部藍、白兩黨阻擋國防總預算，我們更深刻體會：「自己的國家要自己救！自己的民主要自己守護！」

林浤澤也表示，「不只是歷史真相，還有很多進步的理念與政策都是如此。我們要讓經歷過那個年代的長輩知道，那段被噤聲的過去值得被記住；也要讓年輕世代理解，我們今天享有的自由民主，是多少人用生命換來的。承先啓後，這正是我們這一代人參政的重要使命。」

林浤澤指出，前鎮、小港不只要有好的建設，也要有豐富的文化生活。未來會持續舉辦各類文化活動，讓下一代在這片土地上，有深厚的文化素養和對歷史的理解。

此外，議員們也共同強調台灣文化創作的重要性。尤其，台灣有深厚的文化底蘊和豐富的歷史故事，現代的創作者們以電影、戲劇、小說、漫畫等各種不同形式將它們發揚光大。「像《大濛》這樣的作品，能讓我們透過故事理解歷史、反思現在。這些創作值得我們大力支持，也需要我們協助推廣。」

