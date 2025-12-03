邱議瑩、柯志恩聲量挺進全國前10！ 明年高雄市長選戰「女力對決」？
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選即將進入攤牌階段，各陣營皆加緊衝刺，爭取出線機會，哪一位候選人能獲得最多選民的討論與青睞，攸關最終的民調結果。根據最新的「網路溫度計」政治人物口碑聲量排行榜周榜，邱議瑩名列第 8，是民進黨候選人中最高者。巧合的是，第 9 名是代表國民黨參選的柯志恩，若趨勢不變，明年高雄市長選舉將成為女力對決的局面。
網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集資料，涵蓋社群、新聞媒體、討論區、部落格等網站，以 AI 人工智慧判斷語意及情緒，在超過 50 億筆資料庫的數據中，分析出政治人物的最新網路聲量及影響力。邱議瑩網路聲量為 48,328 筆，熱門關鍵字為蘇貞昌，位居全國第8名；柯志恩網路聲量為 39,764 筆，熱門關鍵字為財劃法，位居全國第 9 名。
進一步分析聲量趨勢，邱議瑩網路聲量在短短 3 日內一躍成為全國第 8 名，主要是 11 月 30 日的大造勢，包括前總統陳水扁、市長陳其邁前團隊成員等跨派系與各行各業代表均表態支持，前行政院長蘇貞昌的壓軸演講，更是激起綠營支持者的士氣，以及網路上的討論。
民進黨其他三名初選候選人，「網路溫度計」政治人物口碑聲量排行榜周榜，分別為賴瑞隆第 39 名，聲量 11,491 筆；林岱樺第 52 名，聲量 6,670 筆；許智傑第 91 名，聲量 2,617 筆。
至於柯志恩，則是受到國民黨與民眾黨在國會程序委員會二度封殺政院版財劃法的影響，遭外界質疑對於財劃法的態度所致，柯志恩對此也大力回擊，帶動相關討論；另一方面，日前傳出國民黨主席鄭麗文兩岸路線是「一國兩區」，連帶引發「票投柯志恩就是支持鄭麗文」的討論，對此鄭麗文則是回應「投柯志恩就是投鄭麗文」，再度掀起一波網路熱議。
