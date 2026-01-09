邱議瑩.柯志恩一人一邊自拍！ 王金平拉邱議瑩「講悄悄話」

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長民調初選倒數了，今(9)日前立法院長王金平，早上現身立法院，不少立委都開心過去打招呼，而邱議瑩和柯志恩也都在場，剛好一人站一邊，一起自拍，王金平也被發現，拉邱議瑩過去講悄悄話，下午邱議瑩回到高雄車掃，被問到王金平和她說了什麼，她笑笑回應，和她說加油，也表達關心，初選最後衝刺階段，賴瑞隆下午回到高雄，也是繼續車掃，晚上立委沈伯洋也會陪同，許智傑則是連掃市場和夜市，近距離和民眾搏感情，至於林岱樺，同樣有私人社團行程，腳步不停歇。

前立法院長王金平，現身立法院，立委們開心過去打招呼，有意角逐高雄市長大位的，邱議瑩和柯志恩，也在場剛好一人站一邊，一起自拍，王金平還被發現，拉邱議瑩講悄悄話，邱議瑩下午回到高雄，繼續拚車掃，被問到王金平和她說了什麼。 立法委員(民)邱議瑩說：「王院長其實對我還滿疼愛的，看到我就跟我說，議瑩，加油，表達關心，也寄予厚望。」

賴瑞隆同樣上午立院開會，下午趕回高雄，持續勤奮車掃拜票，市議員們同車力挺，展現好交情，晚上沈伯洋委員，也將再次陪同，要在左營及三民區車掃，把握最後關鍵時刻，爭取選民支持，立法委員(民)賴瑞隆說：「我相信穩健，熟悉市政，理性的人選，會得到高雄市民最後的選擇跟支持。」

許智傑體力滿滿，下午連掃龍華市場自由黃昏市場，近距離和民眾搏感情，手握過一雙又一雙，晚上還會繼續掃林園夜市，立法委員(民)許智傑說：「直接去面對，我們所有的，最愛的高雄人民，我們會一起努力，贏得最後勝利。」

林岱樺回到高雄，同樣跑社團地方行程，但沒有公開，不過車掃活動持續進行中，前一天支持民眾也一起相挺，要陪她走遍高雄千街萬巷，立法委員(民)林岱樺(2026.01.08)說：「岱樺後援會，發起千街萬巷，挺岱樺，家家戶戶顧電話的行動。」民進黨港都市長初選倒數，黃金時刻，每一分秒都得上緊發條努力衝，希望大家顧電話，唯一支持自己出征高雄。

