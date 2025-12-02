邱議瑩、賴瑞隆喊蓋「大巨蛋」！陳其邁憂：蓋太多恐變蛋塔
民進黨高雄市長初選廝殺激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆都提出興建「大巨蛋」的政見。不過，高雄市長陳其邁今天在議會接受質詢時表示，巨蛋建設與維運成本極高，以高雄目前財政狀況難以承擔，除非民間願意投入，否則無法推動，並指「生蛋容易，養蛋難」，若巨蛋蓋太多恐變成「蛋塔」。
賴瑞隆提出「大亞灣計畫」，主張投入1000億元打造南部國際樞紐，其中一項亮點即是在205兵工廠原址打造大巨蛋；邱議瑩則喊出高雄未來十年要「有機、有蛋」，提出「新國際機場」與「大巨蛋造鎮」構想。
高雄市議員簡煥宗今天在總質詢時關注高雄是否應規劃大巨蛋，他認為巨蛋不僅有助國際運動賽事舉辦，也能吸引大型演唱會進駐，帶動城市經濟發展。陳其邁對此回應，若南部確實有巨蛋需求，類型應以球類賽事為主軸，再搭配多功能使用規劃。
陳其邁強調，巨蛋選址最關鍵的因素是交通條件，「最適合的位置就是捷運站旁邊」，才能有效疏散大量人潮，減少對城市交通的負擔。他也重申財務考量的重要性，表示多個縣市都表達想蓋大巨蛋的意願，「我也很擔心蛋生那麼多，最後變成蛋塔」。
陳其邁表示，高雄市政府在財務與興建條件上不可能單獨扛下巨蛋成本，必須由民間投資才能繼續討論。不過他也透露，包含捷運路線周邊地區開發整合等可行性評估，已列入市府整體捷運開發計畫中，將一併檢視相關規劃。
