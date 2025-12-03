邱議瑩.賴瑞隆皆喊蓋大巨蛋 陳其邁憂：蛋那麼多變蛋塔

高雄市 / 綜合報導

高雄市長陳其邁任內創造「演唱會經濟」，包含南韓女團BLACKPINK、TWICE都接連來台開唱，帶來大量觀光效益，就連有志於高雄市長寶座的立委賴瑞隆、邱議瑩也紛紛拋出，建置「高雄大巨蛋」的構想，只是陳其邁認為，生蛋容易養蛋難，強調「孵蛋」的耗費成本相當大。

立委(民)邱議瑩(11/4)說：「到底大巨蛋要蓋在哪裡，我覺得長遠的運動發展，需要有良好的運動場館。」繪出「孵蛋」藍圖，要在高雄市長陳其邁打造的「演唱會經濟」基礎上往2.0模式邁進，除了民進黨立委邱議瑩之外，同樣有志於高雄市長寶座的立委賴瑞隆也拋出，「亞洲新灣區3.0」構想，其中建置大巨蛋成為政策亮點，只是陳其邁態度謹慎。

高雄市長 陳其邁(12/2)說：「生蛋容易養蛋難，我也很擔心說這個生蛋生那麼多，後來大家都變成蛋塔，但因為這個巨蛋的耗費的這個成本，其實是非常非常的大。」先潑了冷水，即便成功催生大巨蛋，也會造成開支浮濫或是蚊子館，不過陳其邁沒把話說死，而是將球拋給「民間投資意願」。

立委(民)邱議瑩說：「市長其實並沒有打槍我們，而是他期許未來其實我們在做這個大巨蛋的規劃的時候，其實應該是要更全方位的討論，那這點也跟我過去提出的政策其實是不謀而合的。」立委(民)林岱樺說：「非常認同陳其邁市長的主張，從財務面當中其實是養不起一座的這個(大)巨蛋。」表態同意陳其邁，似乎想藉此跟對手做出區隔。

不過回歸現實面，看看高雄幾大場館，巨蛋可以容納1萬5千人，結合購物廣場帶來豐厚獲利，在近半年也舉辦過大型演唱會，包含Energy、伍佰、及大型音樂祭，邀來五月天、周湯豪等歌手，都創造搶票熱潮，而世運主場館最多可以容納5萬5千人，除了天團告五人之外，更吸引韓國女團開唱，民進黨高雄初選倒數，「巨蛋」不一定蓋得成，但已賺得聲量。

