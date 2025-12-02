邱議瑩、賴瑞隆都喊蓋大巨蛋 陳其邁：蓋太多恐變「蛋塔」

議員請命蓋高雄大巨蛋，高雄市長陳其邁今（2）日在議會直說，「生蛋容易，養蛋難」，巨蛋建設與維運成本極高，以高雄目前財政狀況，除非民間願意投入，否則難以承擔，更直言巨蛋若蓋太多恐變「蛋塔」。（摘自高市議會網站）

議員請命蓋高雄大巨蛋，高雄市長陳其邁今（2）日在議會直說，「生蛋容易，養蛋難」，巨蛋建設與維運成本極高，以高雄目前財政狀況，除非民間願意投入，否則難以承擔，更直言巨蛋若蓋太多恐變「蛋塔」。（摘自高市議會網站）

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩、賴瑞隆陸續拋出孵「大巨蛋」政見，高雄市長陳其邁今（2）日在議會直說，「生蛋容易，養蛋難」，巨蛋建設與維運成本極高，以高雄目前財政狀況，除非民間願意投入，否則難以承擔，更直言巨蛋若蓋太多恐變「蛋塔」。

高市議員議員簡煥宗今在總質詢時關注高雄是否應規畫大巨蛋，他認為巨蛋不僅有助國際運動賽事，也能吸引大咖演唱會帶動城市經濟。陳其邁回應，若南部真有巨蛋需求，類型應以球類賽事為主，再搭配多功能使用，且最關鍵的選址因素是交通，「最適合的位置就是捷運站旁邊」，才能有效疏散大量人潮，減少城市負擔。

陳其邁也重申，「生蛋容易，養蛋難」，多個縣市表達要意願要蓋大巨蛋，「我也很擔心蛋生那麼多，最後變成蛋塔」，加上高市府在財務與興建條件上不可能單獨扛下巨蛋成本，必須由民間投資才能繼續討論。不過，他也透露，包含與捷運路線周邊地區開發整合等可行性評估，已列入市府整體捷運開發計畫中，將一併檢視。

賴瑞隆於10月政策發布會提出「大亞灣計畫」，主張投入1000億元打造南部國際樞紐，其中一項亮點，即是在205兵工廠原址打造大巨蛋。邱議瑩則喊出高雄未來十年要「有機、有蛋」，提出「新國際機場」與「大巨蛋造鎮」構想，並強調許多台灣優秀球員來自高雄，她持續思考大巨蛋的必要性、規模與選址等關鍵問題。

至於外界關注的205兵工廠土地，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩也曾表示，這塊「非常貴的地」有許多可能性，包括陳其邁曾提到的可做輝達總部、巨蛋或社宅等，仍有討論空間，但方向必須回到「專家評估」，確保符合高雄長期產業發展。

