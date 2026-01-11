邱議瑩、黃捷號召「擋泥板騎士團」衝氣勢

▲邱議瑩今天合體立委黃捷率領數十台機車組成「擋泥板騎士團」掃街拜票，自發加入的支持者機車一路綿延、勝選氣勢十足。（圖／高雄市長參選人邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長參選人邱議瑩昨（10）日舉辦選前之夜大型造勢活動，多位市長級首長跨縣市連線力挺，陣容直逼正式大選，將選前聲勢推向高峰邱議瑩。今（11）日合體立委黃捷率領數十台機車組成「擋泥板騎士團」掃街拜票，自發加入的支持者機車一路綿延、勝選氣勢十足。

初選前最後一天，邱議瑩選在三民、鳳山展開大車掃行程，並同步進行全程直播，吸引不少網友線上關注。下午車隊由立委黃捷、曾俊傑副議長及鄭孟洳議員陪同，沿途受到民眾熱情揮手加油，選戰氣勢持續升溫。

邱議瑩呼籲，接下來一週是關鍵時刻，請支持者務必晚上留在家中接聽民調電話，一人幫忙顧好電話、再多拉朋友一起接聽，接到電話時清楚表達「唯一支持邱議瑩」，才能讓支持力量完整展現。

邱議瑩也表示，感謝許多支持者主動騎機車加入車隊，陪她一起衝刺，近距離感受到市民的熱情與期待，讓她更加振奮、有信心面對初選結果。

