邱議瑩5度辦前鎮座談會 鍾年晃、陳柏惟齊挺：最能接棒陳其邁人選 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／高雄報導

立法委員邱議瑩昨（14）日在高雄市前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，邱議瑩指出，這是她第5度在前鎮舉辦座談活動，持續與鄉親面對面交流、分享城市願景。活動湧入近千名民眾，人氣爆棚、氣氛熱烈。活動現場資深媒體人鍾年晃與立法院榮譽顧問陳柏惟也到場力挺，兩人直言邱議瑩是最適合、也最能接棒市長陳其邁的人選。

鍾年晃更在現場爆料過往趣事，笑說邱議瑩與陳其邁交情深厚，不只在立法院共事多年，私下互動也相當密切，甚至會在邱生日時相約唱歌。他指出，能讓陳其邁主動「約唱歌」的人不多，也顯見兩人默契深厚，從治理理念到行事風格都相當接近，「邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選」。

陳柏惟則以「能屈能伸」形容邱議瑩，笑稱她「遇到對的事情會堅持，遇到不對的敢於對抗」，直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神十分契合。他也力挺邱議瑩是最適合，也最能接棒的高雄市長人選。

邱議瑩表示，面對台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，她率先提出「創世紀計畫」，預計創造10萬個優質就業機會，並透過產學合作，培育更多青年成為科技人才，為高雄產業升級注入新動能。她說，在社會福利方面，提出「新生兒希望帳戶」政見，希望為下一代打造更穩定的起點。

此外，前鎮、小港區議員參選人林浤澤表示，邱議瑩與陳其邁一樣重視團隊、照顧夥伴，長期為高雄與台灣打拚的精神令人感動，也願意號召更多年輕世代，與她攜手努力。

照片來源：邱議瑩辦公室

