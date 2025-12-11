邱軍酒駕害命…怕遭「第四權」激化仇恨！拒「國民審判」法官駁回原因曝

記者陳弘逸／基隆報導

歌手邱軍2024年12月酒駕肇逃，將李姓計程車司機撞成重傷，搶救7天不治；邱軍落網後遭羈押119天，遭檢方起訴移審，獲20萬元交保，重獲自由。（圖／翻攝畫面）

歌手邱軍2024年12月酒駕肇逃，將李姓計程車司機撞成重傷，搶救7天不治；邱軍落網後遭羈押119天，遭檢方起訴移審，獲20萬元交保，重獲自由。案件進入審理階段，邱軍辯護人主張，此案經報導，恐有偏頗、未審先判的情況，向法院聲請不行國民參與審判；但法官認為「酒駕」無論是國內外都受高度關注，此案應具重大意義的國民法官案，因此裁定駁回。

邱軍辯護人主張，本案從偵查階段，就有許多報導及偵辦內容遭公開，因歌手職業引起大眾關注，多家媒體以聳動標題及誇大、帶有情緒性字眼報導，還就邱軍案發後仍然持續工作，評價其品行為「冷血」、「當沒事」，恐引導公眾，造成媒體公審，激化公眾仇恨。

辯護人舉例，有媒體將本案死者的職業，以「衝撞系歌手真撞死運將」等極具諷刺意味、不正當連結標題及報導內容；聲請狀還提及，記者報導時參雜情緒性評價，另提出數10則新聞及網路留言，憂心此案網路留言無從確認於隱身於螢幕後留言者身分，若以1人申請多組帳號相互留言，增加話題流量、網軍帶風向。

辯護人認為，新聞標題及報導內容，加重公眾對本案印象、對立，若採國民參與審判，難認不會在歷經10個月報導後，無先入為主、偏頗、未審先判的情況，因此，聲請裁定不行國民參與審判。

邱軍辯護人認為，此案新聞標題及報導內容，加重公眾對本案印象、對立，若採國民參與審判，難認不會在歷經10個月報導後，無先入為主、偏頗、未審先判的情況。（圖／臉書、翻攝畫面）

法官認為，本案雖經多家媒體報導，但案情涉及酒駕致死，無論國內外社會對「酒駕」議題都高度關注，也都會報導，使大眾知悉形成公共意見與促進公共監督，避免政府不作為或濫權，此為「媒體」是民主政治中行政權、立法權、司法權以外的「第四權」主因。

法官說明，現今各種網路資訊傳遞快速，社群與影音平台盛行，各種新聞報導隨手可得、四處可閱聽，加上此，案屬國民高度關心社會議題，媒體為促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展，本應提供具新聞價值多元資訊。

況且職業法官同為國民，也會閱讀及接收新聞報導、網路資訊，若以媒體報導就認定國民法官、備位國民法官無法以中立、冷靜審視證據，而不適合國民法官審判，並不合理。

在國民法官受選任前，已透過媒體得知本案相關資訊，制度上仍可藉由國民法官參與審判，與法官組成國民法官法庭共同審判，透過職業法官於審理前說明「無罪推定」、「證據裁判」、「罪疑唯輕」等刑事審判基本原則，審理時再共同聽取檢察官、被告、辯護人證據調查與辯論，難認會有預斷、偏見、受有污染心證進行審判，而無法達成國民法官法目的情況。

法院審酌，此案為酒後駕車過失致人於死及肇逃致死，此為一般國民自身或周遭親友可能經歷或聽聞之事，邱軍所犯罪刑為國民所關心之事，應屬具有重大意義的國民法官案件，因此，聲請裁定不行國民參與審判，為無理由，應予駁回。

