邱鋒澤不藏了！鬆口「白色情人節」喜訊 吐真實心聲：非常幸福

邱鋒澤「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」將於3月14日在高雄流行音樂中心（高流）登場，不僅再度挑戰大型舞台，更首度進軍高流，他難掩緊張直呼：「距離上一次舉辦大型演唱會已經有一段時間了，老實說，我不太確定大家對這次演唱會會有什麼樣的期待，但我自己最期待的是這會是一個全新的Show，相信會讓大家感到非常驚艷！」

邱鋒澤「Bend The Lines」演唱會將於3月14日在高流登場。（圖／寬宏藝術提供）

此次演唱會以「Bend The Lines」為靈感，以「在平凡之中找出不平凡、打破對於過往演唱會的既定印象」打造全新舞台，歌單編排、舞台設計和視覺呈現都將跳脫框架。邱鋒澤透露：「這次對我來說，是非常具有挑戰性的演唱會，因為從來沒有做過這類型的表演形式，算是出道以來很大的突破！希望能在音樂和舞台表現上，展現全新面向給大家。」

邱鋒澤暖心表示，特別選在象徵愛與陪伴的白色情人節舉辦演唱會，除了希望可以跟歌迷們共度節日，能在這天透過音樂傳遞情感，是一件非常幸福、極具意義的事。不管有沒有另外一半，這個日子都是值得慶祝的一天，希望每一位來現場的歌迷，都能在這晚找到屬於自己的感動，感受歌曲中的溫度和陪伴，帶著滿滿的回憶開心返家。

邱鋒澤選在白色情人節舉辦演唱會，直呼「非常幸福、極具意義」。（圖／寬宏藝術提供）

距離演唱會不到3個月，團隊目前已緊鑼密鼓籌備，關於大家好奇的嘉賓及驚喜彩蛋，邱鋒澤則神秘地說：「來了就知道，這次一定會超乎大家想像！」這次演唱會將進一步深化去年「Lines Mini Tour」的「Party」概念，希望歌迷玩得更加盡興、投入；他也大方預告最近將率先發行新歌〈moonlight〉，並於今年陸續推出更多新作品。

「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」門票將於1月20日中午12時至1月22日晚上20時開放原音娛樂官網會員優先購票，1月23日中午12時全面啟售。購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利超商。

