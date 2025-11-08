邱鋒澤化身無心頹廢男為MV狂奔百米近百回 宣布北中南開唱預告神秘彩蛋
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】創作歌手邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，相隔一年再度推出音樂新作的他不僅以中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉當作對歌迷的真實告白之歌，迎來全新創作專輯《Lines》，更同步宣告將在11/22起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會，象徵透過音樂傳遞及實踐「馬拉松式人生哲學」的同時，也為嶄新的「鋒澤音樂宇宙」揭開序幕！
邱鋒澤在新專輯《Lines》以八首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道十一年音樂生涯高低起伏及心路歷程，把自身創作人生比喻為一場「馬拉松」的他用不同語言與旋律描繪出自己對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。其中帶有個人濃厚搖滾曲風的中文主打〈無心街〉堪稱是邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，用最真實的搖滾聲吶喊出找回自我與重燃初心的力量，他透露這首〈無心街〉在自身創作生涯中扮演著情緒釋放與宣洩的關鍵角色，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式。」值得一提的是，歌名「無心」二字靈感來自於台北實際存在的「吳興街」，以諧音梗帶出其意涵令人會心一笑，他表示：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」邱鋒澤希望透過這首歌，讓歌迷在龐克搖滾的節奏中，找到那份掙扎後重新找回自己的勇氣與力量。
▲邱鋒澤〈無心街〉MV化身無心頹廢男用搖滾宣洩（原音娛樂提供）
如果說〈無心街〉代表邱鋒澤創作生涯中曾陷入迷惘與低潮的階段，那另一首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長；邱鋒澤把原意為「十全十美」的〈PICTURE PERFECT〉反思「完美」的定義，「有時候大家太想呈現『最好的一面』，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡。」邱鋒澤也透過這首創作透漏自己剛出道時曾被「追求完美」四個字「綁架」，「當時為了迎合他人期待呈現那時候覺得最好的樣子，反而離初心越遠。」藉由創作過程中，邱鋒澤更悟出一套創作哲學，「我學會把每一年都當作人生的第一年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」邱鋒澤期望透過這首歌與歌迷共勉，在人生路途中不論速度快慢，都要忠於當下、誠實面對內心的每一段「Lines(路線)」，最終勾勒出屬於自己的完美畫面。
這次在中英文雙主打〈PICTURE PERFECT〉與〈無心街〉的MV中，導演以強烈的象徵手法刻畫他在不同人生階段的心境轉折；其中〈PICTURE PERFECT〉中，他變身成「檯燈人」，象徵被社會與他人期待的「標籤」綁住，努力尋找自我價值；而在〈無心街〉中，邱鋒澤則化身為「無心頹廢男」，詮釋陷入迷惘與掙扎的低谷。MV故事大家為搶頭香而奔跑的意象，他在MV中也有狂奔片段，來回衝刺百米近百回、汗如雨下，宛如真實體驗人生中「越跑越懂方向」的歷程，讓他苦笑說：「為了趕上從嘉義回台北的高鐵，連收工都在跑步！還好平常有在做跑步訓練。」。
▲邱鋒澤〈無心街〉MV化身無心頹廢男用搖滾宣洩（原音娛樂提供）
值得一提的是，先前搭配新專輯「人生馬拉松」概念於台、港、新、馬推出「運動搶先聽活動」的他日前在十月初特別到香港陪歌迷跑步解鎖新歌，只見他跟百名跑友一邊聽着他挑選的音樂歌單，一邊以喇叭播放，在維多利雅港的夜景下繞著海濱夜跑5公里，展現親民魅力與滿滿誠意，也以實際行動詮釋「用音樂陪大家一起跑過人生的每一段路」的創作初心。
趁著新專輯《Lines》全球上架前夕，邱鋒澤特別邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會，全體坐在舒服的沙發椅上一起感受整張專輯的故事線。過程中邱鋒澤全程陪同歌迷一起戴上耳機，搭配著LED播放每首歌的視覺或MV來聆聽由邱鋒澤親自操刀和排序的8首新歌，完整地感受整張專輯故事。試聽會上邱鋒澤侃侃而談整張新專輯的想法和製作過程，還化身為舞蹈老師教歌迷跳新歌的舞步，甚至大放送讓歌迷聽《無心街》“未刪減版”，當中包含最初有bridge的版本，歌迷們聽完感嘆「很好聽！刪掉有點可惜！」邱鋒澤笑答：「不可惜，我在考慮安排在演唱會的現場版本中，當成驚喜獻給大家！」試聽會尾末邱鋒澤還開放歌迷採訪自己，結束前也不忘讓歌迷點歌，獻唱新專輯的壓軸歌曲，當作獻給歌迷的禮物。
剛過完37歲生日的邱鋒澤，以迎接全新專輯《Lines》誕生及宣布11/22開跑的《邱鋒澤 Feng Ze〈Lines〉MINI TOUR巡迴音樂會》當作送給自己的生日禮物，他笑說：「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」，至於這次的MINI TOUR有沒有特別準備驚喜彩蛋？他神秘笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜！」。
Feng Ze《Lines Mini Tour》邱鋒澤 2025 全新專輯《Lines》北中南巡迴音樂會
台北站：2025年11月22日（六）及 11月23日（日） 7PM @台北 Clapper Studio
高雄站：2025年12月7日（日） 7PM @ 高雄後台Backstage Live
台中站：2025年12月27日（六） 7PM @ 台中Legacy Taichung
售票：KKTIX
