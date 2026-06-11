邱鋒澤回歸《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」

記者周毓洵／臺北報導

八大《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」再掀話題！許久未參與錄影的邱鋒澤驚喜回歸，不僅讓現場玩家士氣大振，也瞬間成為全場關注焦點。然而面對邱鋒澤一登場就獲得滿滿歡呼與期待，讓黃偉晉忍不住當場開玩笑怒嗆：「憑什麼？！」逗趣反應立刻引爆現場笑聲，也為節目增添不少話題與看點。

《娛樂百分百》人氣單元「凹嗚狼人殺」多年來累積大批忠實觀眾，每當熟面孔回歸總能掀起討論熱潮。此次邱鋒澤重返狼人殺戰局，不僅讓玩家們感到驚喜，也讓錄影現場氣氛瞬間升溫。一開始，眾人對邱鋒澤的回歸展現高度期待，甚至將焦點全都放在他身上。眼看好友一出場便受到熱烈歡迎，黃偉晉忍不住吃味開玩笑表示：「憑什麼？！」幽默反應讓現場笑成一片，也展現兩人多年搭檔的好默契。

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回到熟悉的狼人殺戰場後，邱鋒澤很快進入狀況，展現一貫冷靜分析與縝密推理能力。面對玩家之間你來我往的發言攻防，每個線索與表情變化都成為判斷關鍵，讓戰局從開場便充滿張力。而黃偉晉除了持續關注場上局勢，也不忘頻頻與邱鋒澤鬥嘴互虧，兩人的互動成為節目另一大亮點。熟悉的節奏與默契，讓不少觀眾直呼彷彿回到最經典的狼人殺時期。

隨著遊戲持續推進，玩家們各自展開心理攻防，試圖從蛛絲馬跡中找出隱藏身分。究竟邱鋒澤能否在回歸首戰成功帶領好人陣營取得勝利，還是會成為狼人陣營鎖定的目標，也成為本集最大看點。

邱鋒澤驚喜回歸《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」，展現冷靜推理與分析能力。（八大電視提供）

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：狼者榮耀」第三季重磅回歸，主持人賴晏駒（左）、黃偉晉（右）攜手揭開全新賽季序幕。（八大電視提供）