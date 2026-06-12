邱鋒澤大方宣布升級新身份 坦言分手後不能做朋友

邱鋒澤推出全新單曲〈 i don't wanna be friends 〉（原音娛樂提供）

邱鋒澤推出全新單曲〈 i don't wanna be friends 〉，直面情感關係中最難開口的灰色地帶，當「做朋友」成了分手後最後的台階，也成了最漫長的自我折磨，選擇用音樂誠實說出那句「 i don't wanna be friends 」。

此次MV由邱鋒澤親自執導，是他創作生涯中首度全面主導影像製作，從視覺概念、現場調度到最終呈現一手包辦，讓這首歌的力道不只停在音樂，更延伸成一場完整的感官體驗。

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他除了升格邱導，也親自入鏡MV，飾演一個在沒有出口的走廊中不斷前行、與多個「自己」正面交鋒的角色，從壓抑到崩潰、從逃跑到被接住，用畫面說出了歌詞裡說不完的部分。

邱鋒澤推出全新單曲〈 i don't wanna be friends 〉（原音娛樂提供）

他一手包辦詞曲，他表示，這首歌對他來說有融合新和舊的元素，同時也是為接下來更大的音樂計畫所做的鋪陳，讓外界對他的下一步充滿期待。

隨著新歌持續發酵，邱鋒澤也將於8月22日在台北流行音樂中心舉辦《2026 邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》台北站演唱會。

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