邱鋒澤失戀街頭狂奔百米頹廢模樣曝光 慶生突宣布新消息

邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，相隔一年再度推出音樂新作以中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉當作對歌迷的真實告白之歌，迎來全新創作大碟《Lines》於11月5日正式誕生，更同步宣告將在11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會。

邱鋒澤在新專輯《Lines》雙聲道齊發，以八首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道十一年音樂生涯高低起伏及心路歷程，新歌名「無心」二字靈感來自於台北實際存在的「吳興街」，以諧音梗帶出其意涵令人會心一笑，他表示：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」

邱鋒澤推出新專輯。（原音兄弟提供）

如果說〈無心街〉代表邱鋒澤創作生涯中曾陷入迷惘與低潮的階段，那另一首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長；邱鋒澤把原意為「十全十美」的〈PICTURE PERFECT〉反思「完美」的定義，「有時候大家太想呈現『最好的一面』，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡。」

邱鋒澤化身「無心頹廢男」為MV狂奔百米近百回，為新輯展現長跑體能陪歌迷跑「人生馬拉松」。剛過完37歲生日的邱鋒澤，以迎接全新專輯《Lines》誕生及宣布將於11／22開跑的「邱鋒澤 Feng Ze〈Lines〉MINI TOUR巡迴音樂會」，當作送給自己的生日禮物，他笑說：「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」

談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」至於這次的MINI TOUR有沒有特別準備驚喜彩蛋？他神秘笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜。」

