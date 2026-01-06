邱鋒澤宣布喜訊坦言「非常緊張」 白色情人節首度唱進高流

邱鋒澤宣布3月14日首度登上高雄流行音樂中心舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

邱鋒澤繼去年的「Lines Mini Tour」收穫大批好評後，將在今年3月14日首度登上高雄流行音樂中心，舉辦「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」。首度進軍高流，邱鋒澤難掩緊張的心情說：「其實心情非常緊張，因為距離上一次舉辦大型演唱會已經有一段時間了，老實說，我不太確定大家對這次演唱會會有什麼樣的期待，但我自己最期待的是—這會是一個全新的Show，相信會讓大家感到非常驚艷！」

此次演唱會以「Bend The Lines」為靈感，以「在平凡之中找出不平凡、打破對於過往演唱會的既定印象」打造全新舞台，不論是歌單編排、舞台設計或是視覺呈現，都將跳脫以往框架，帶來與過去截然不同的演出樣貌，邱鋒澤透露：「這次對我來說，是非常具有挑戰性的演唱會，因為從來沒有做過這類型的表演形式，算是出道以來很大的突破！希望能在音樂和舞台表現上，展現全新面向給大家。」

演唱會恰逢白色情人節，邱鋒澤暖心表示，特別選在這個象徵愛與陪伴的節日舉辦演唱會，除了希望可以跟歌迷們一起共度浪漫的情人節外，能在這天帶著全新打造的舞台和演出內容和大家見面，透過音樂傳遞情感，唱歌給大家聽，是一件非常幸福、極具意義的事。不管有沒有另外一半，這個日子都是值得慶祝的一天，希望每一位來現場的歌迷，都能在這晚找到屬於自己的感動，感受歌曲中的溫度和陪伴，帶著滿滿的回憶，開心地回家！然而，距離演唱會不到3個月，團隊已緊鑼密鼓地籌備，關於大家好奇的嘉賓及驚喜彩蛋，邱鋒澤則神秘地說：「來了就知道，這次一定會超乎大家想像！」

邱鋒澤表示，白色情人節就一起來玩得開心吧，真的非常謝謝大家一路以來的支持，希望2026年能透過這場演唱會，帶給大家好的能量，也是一個很好的開始。演唱會門票將於1月23日中午12：00全面啟售。此外，他也大方預告最近將率先發行新歌〈moonlight〉，今年也會陸續推出更多新的作品。

