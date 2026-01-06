邱鋒澤宣布「白色情人節」重磅喜訊 認：非常緊張
歌手邱鋒澤繼去年的《Lines Mini Tour》收穫一致好評後，將在今年3月14日首度登上高雄流行音樂中心，舉辦「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」。首度進軍高流，邱鋒澤難掩緊張的心情說：「其實心情非常緊張，因為距離上一次舉辦大型演唱會已經有一段時間了，老實說，我不太確定大家對這次演唱會會有什麼樣的期待，但我自己最期待的是—這會是一個全新的Show，相信會讓大家感到非常驚艷！」
邱鋒澤此次演唱會以《Bend The Lines》為靈感，以「在平凡之中找出不平凡、打破對於過往演唱會的既定印象」打造這次的全新舞台，不論是歌單編排、舞台設計或是視覺呈現，都將跳脫以往框架，帶來與過去截然不同的演出樣貌。
邱鋒澤透露：「這次對我來說，是非常具有挑戰性的演唱會，因為從來沒有做過這類型的表演形式，算是出道以來很大的突破！希望能在音樂和舞台表現上，展現全新面向給大家。」這次演唱會也將進一步深化《Lines Mini Tour》的「Party」概念，全面進行昇華，將原本Live House的能量，轉化成一場更完整且更豐富的演唱會體驗，希望歌迷可以玩得更加盡興、投入。
演唱會恰逢白色情人節，邱鋒澤也暖心表示，特別選在這個象徵愛與陪伴的節日舉辦演唱會，除了希望可以跟歌迷們一起共度浪漫的情人節外，能在這天帶著全新打造的舞台和演出內容和大家見面，透過音樂傳遞情感，唱歌給大家聽，是一件非常幸福、極具意義的事。
不管有沒有另外一半，這個日子都是值得慶祝的一天，希望每一位來現場的歌迷，都能在這晚找到屬於自己的感動，感受歌曲中的溫度和陪伴，帶著滿滿的回憶，開心地回家！然而，距離演唱會不到三個月，團隊目前已緊鑼密鼓地籌備，關於大家好奇的嘉賓及驚喜彩蛋，邱鋒澤則神秘地說：「來了就知道，這次一定會超乎大家想像！」
對於一路支持自己的歌迷，邱鋒澤也表示，白色情人節就一起來玩得開心吧，真的非常謝謝大家一路以來的支持，希望2026年能透過這場演唱會，帶給大家好的能量，也是一個很好的開始。此外，他也大方預告最近將率先發行一首新歌〈moonlight〉，今年也會陸續推出更多新的作品，由於去年的專輯《Lines》偏英式搖滾，但有很多歌迷很想念以前的抒情搖滾，或是情歌類型的作品，所以今年在這部分，也有機會讓大家看到、聽到更多不同面向的音樂，請拭目以待。
