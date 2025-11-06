邱鋒澤怎麼了！頹廢狂奔百米 自曝被「追求完美」綁架

邱鋒澤11月底即將啟動巡演。原音娛樂提供

邱鋒澤歡慶37歲生日之際，推出相隔1年全新創作專輯《Lines》，以中英文雙主打〈無心街〉與〈PICTURE PERFECT〉作為開場，象徵透過音樂傳遞及實踐「馬拉松式人生哲學」的同時，也為嶄新的「鋒澤音樂宇宙」揭開序幕，更宣布11月22日起展開北中南「Lines MINI TOUR」巡演。

〈無心街〉代表邱鋒澤創作生涯中曾陷入迷惘與低潮的階段，另一首〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長；邱鋒澤透過這首創作透漏自己剛出道時曾被「追求完美」四個字「綁架」，「當時為了迎合他人期待呈現那時候覺得最好的樣子，反而離初心越遠。」

廣告 廣告

邱鋒澤11月底即將啟動巡演。原音娛樂提供

創作過程中，邱鋒澤更悟出一套創作哲學，「我學會把每一年都當作人生的第一年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」邱鋒澤期望透過這首歌與歌迷共勉，在人生路途中不論速度快慢，都要忠於當下、誠實面對內心的每一段「Lines(路線)」，最終勾勒出屬於自己的完美畫面。 為呼應專輯「人生馬拉松」概念，邱鋒澤在〈無心街〉MV中化身「無心頹廢男」，狂奔百米近百回；〈PICTURE PERFECT〉則扮演被社會標籤束縛的「檯燈人」，象徵找回自我的掙扎與突破。他笑說：「拍完之後還要趕高鐵回台北，收工也在跑步！」此外，他更親自舉辦「運動搶先聽活動」，親赴香港與百名歌迷夜跑5公里，在維多利亞港邊邊跑邊聽音樂，展現親民魅力。

邱鋒澤11月底即將啟動巡演。原音娛樂提供

在新專輯上架前夕，邱鋒澤特邀近百位粉絲舉辦專輯試聽會，陪大家一同戴上耳機聆聽他親自排序的8首新作。現場他不僅親自講解創作理念，還現場教跳新歌〈BE ALIVE〉舞步，更首度釋出〈無心街〉未刪減版本，讓粉絲驚呼「捨不得刪掉橋段！」他笑著透露：「不會可惜，打算在巡演現場當作驚喜送給大家。」



回到原文

更多鏡報報導

黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐

獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕

獨家／「玖壹壹」春風的「大哥」竟是詐騙富豪陳志！經紀公司證實2人關係