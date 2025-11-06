邱鋒澤暫拋「五堅情」休團危機 出道11年揭雙喜

邱鋒澤新專輯《Lines》雙聲道齊發。原音娛樂提供



邱鋒澤10月31日剛過37歲生日，除推出相隔1年的新作的〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉，今（11╱6）也宣告11月22日起將展開北中南巡迴音樂會，也讓因陳零九閃兵案陷休團危機的「五堅情」合體似乎更遙遙無期。

出道11年的邱鋒澤新專輯《Lines》雙聲道齊發，把自身創作人生比喻為一場「馬拉松」，用不同語言與旋律描繪出對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。

〈無心街〉堪稱是邱鋒澤從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式」。歌名「無心」靈感來自台北「吳興街」，以諧音梗帶出其意涵令人會心一笑，他表示：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」

廣告 廣告

邱鋒澤（中）邀近100位歌迷參加專輯試聽會。原音娛樂提供

另1首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵邱鋒澤走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長，「有時候大家太想呈現『最好的一面』，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡」。他透露剛出道時曾被「追求完美」4個字「綁架」，「當時為了迎合他人期待呈現那時候覺得最好的樣子，反而離初心越遠」。如今他悟出一套創作哲學，「我學會把每1年都當作人生的第1年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態」。

在〈PICTURE PERFECT〉與〈無心街〉MV中，邱鋒澤化身「無心頹廢男」狂奔百米近百回、汗如雨下，宛如真實體驗人生中「越跑越懂方向」的歷程，他苦笑說：「為了趕上從嘉義回台北的高鐵，連收工都在跑步，還好平常有在做跑步訓練。」

邱鋒澤以《Lines》及巡迴音樂會當作送給自己的生日禮物，談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人」。至於這次音樂會有無驚喜彩蛋？他神祕笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜！」

更多太報報導

廖苡喬淚憶95歲外公離世 黃姵嘉靠靈魂中繼站慟別至親

曾沛慈突喊「捍衛黃偉晉」 吐人生遺憾噴淚