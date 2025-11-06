邱鋒澤用音樂慶生宣布MINI TOUR 預告將有驚喜彩蛋

邱鋒澤時隔一年再度推出音樂新作。（圖／原音娛樂提供）





邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，時隔一年再度推出音樂新作，不僅以中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉當作對歌迷的真實告白之歌，迎來全新創作大碟《Lines》，更同步宣告將在11/22起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會，象徵透過音樂傳遞及實踐「馬拉松式人生哲學。」

邱鋒澤新專輯《Lines》雙聲道齊發，以八首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道十一年音樂生涯高低起伏及心路歷程，把自身創作人生比喻為一場「馬拉松」，用不同語言與旋律描繪出自己對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。

邱鋒澤中文主打〈無心街〉堪稱「轉捩點之歌。」（圖／原音娛樂提供）

其中，帶有個人濃厚搖滾曲風的中文主打〈無心街〉堪稱是邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，用最真實的搖滾聲吶喊出找回自我與重燃初心的力量，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式。」值得一提的是，歌名「無心」二字靈感來自於台北實際存在的「吳興街」，以諧音梗帶出其意涵令人會心一笑，他表示：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」

英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長，「有時候大家太想呈現『最好的一面』，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡。」邱鋒澤也透過這首創作透漏自己剛出道時曾被「追求完美」四個字「綁架」，「當時為了迎合他人期待呈現那時候覺得最好的樣子，反而離初心越遠。」

藉由創作過程中，邱鋒澤更悟出一套創作哲學，「我學會把每一年都當作人生的第一年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」邱鋒澤期望透過這首歌與歌迷共勉，在人生路途中不論速度快慢，都要忠於當下、誠實面對內心的每一段「Lines(路線)」，最終勾勒出屬於自己的完美畫面。

邱鋒澤新專輯《Lines》於5日全球上架前夕，邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會。（圖／原音娛樂提供）

新專輯《Lines》於5日全球上架前夕，邱鋒澤特別邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會，過程中邱鋒澤全程陪同歌迷一起戴上耳機，並侃侃而談整張新專輯的想法和製作過程，還化身為舞蹈老師教歌迷跳新歌〈BE ALIVE〉的舞步，甚至大放送讓歌迷聽〈無心街〉未刪減版，當中包含最初有bridge的版本，歌迷們聽完感嘆「很好聽！刪掉有點可惜！」邱鋒澤笑答：「不可惜，我在考慮安排在演唱會的現場版本中，當成驚喜獻給大家！」試聽會尾末邱鋒澤還開放歌迷採訪自己，結束前也不忘讓歌迷點歌，獻唱新專輯的壓軸歌曲〈PARADE〉當作獻給歌迷的禮物。

剛過完37歲生日的邱鋒澤，以迎接全新專輯《Lines》誕生及宣布將於11/22開跑的《邱鋒澤 Feng Ze〈Lines〉MINI TOUR巡迴音樂會》當作送給自己的生日禮物，他笑說：「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」至於這次的MINI TOUR有沒有特別準備驚喜彩蛋？他神秘笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜！」



