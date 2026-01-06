邱鋒澤白色情人節高流開唱 親曝心情「非常緊張」

邱鋒澤將在今年3月14日登上高雄流行音樂中心，舉辦《2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert》。（圖／寬宏藝術提供）

邱鋒澤將在今年3月14日登上高雄流行音樂中心，舉辦《2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert》。首度進軍高流，邱鋒澤難掩緊張的心情說：「其實心情非常緊張，因為距離上一次舉辦大型演唱會已經有一段時間了，老實說，我不太確定大家對這次演唱會會有什麼樣的期待，但我自己最期待的是—這會是一個全新的Show，相信會讓大家感到非常驚艷！」

高流開唱恰逢白色情人節，邱鋒澤暖心表示，特別選在這個象徵愛與陪伴的節日舉辦演唱會，除了希望可以跟歌迷們一起共度浪漫的情人節外，能在這天帶著全新打造的舞台和演出內容和大家見面，透過音樂傳遞情感，唱歌給大家聽，是一件非常幸福、極具意義的事。不管有沒有另外一半，這個日子都是值得慶祝的一天，希望每一位來現場的歌迷，都能在這晚找到屬於自己的感動。

邱鋒澤透露：「這次對我來說，是非常具有挑戰性的演唱會，因為從來沒有做過這類型的表演形式，算是出道以來很大的突破，希望能在音樂和舞台表現上，展現全新面向給大家。」

感受歌曲中的溫度和陪伴，帶著滿滿的回憶，開心地回家！然而，距離演唱會不到三個月，團隊目前已緊鑼密鼓地籌備，關於大家好奇的嘉賓及驚喜彩蛋，邱鋒澤則神秘地說：「來了就知道，這次一定會超乎大家想像！」

