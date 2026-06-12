邱鋒澤罕見傾訴感情內心！分手不能做朋友 看似體面卻是難跨越的傷口

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記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手邱鋒澤推出全新單曲〈i don't wanna be friends〉，罕見透過歌曲談論感情中的敏感話題，直接唱出「分手後不能做朋友」的真實心境。歌曲上線後立刻引發歌迷熱烈討論，不少人認為歌詞句句戳心，彷彿說出許多人在感情結束後難以放下的心聲，也讓外界再度關注邱鋒澤的情感創作能量。

邱鋒澤推出新歌。（圖／原音娛樂 提供）

邱鋒澤推出新歌。（圖／原音娛樂 提供）

邱鋒澤推出新歌。（圖／原音娛樂 提供）

邱鋒澤推出新歌。（圖／原音娛樂 提供）

邱鋒澤表示，〈i don't wanna be friends〉想探討的是一段感情結束後最尷尬也最痛苦的階段。當其中一方提出「還是可以當朋友」時，看似體面，卻往往成為另一個人最難跨越的傷口。歌曲標題直接點出核心情緒，用一句「我不想當朋友」，誠實面對內心無法退回普通關係的掙扎與矛盾。

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除了歌曲本身充滿故事性，這次MV更別具意義。邱鋒澤首度親自擔任MV導演，從企劃發想、視覺概念到現場拍攝全程參與。他在MV中飾演一個不斷在封閉空間裡徘徊的人，彷彿被困在失戀後的情緒迷宮中，與不同的自己對話、衝突，甚至正面交鋒。透過低飽和深綠色與紅色光影交錯的畫面，呈現從壓抑、崩潰到慢慢接受現實的情緒變化。

邱鋒澤透露，這首歌融合了自己過去熟悉的情感元素，同時也加入全新的音樂風格，希望讓大家聽見不同階段的自己。MV公開後，歌迷紛紛留言表示，「或許會有出口但誰想走」這句歌詞特別有感，也有人大讚歌曲前奏帶有神秘氛圍，搭配抒情搖滾副歌，讓人忍不住一聽再聽，完全陷入歌曲情緒之中。

隨著〈i don't wanna be friends〉持續發酵，邱鋒澤也宣布將於8月22日在台北流行音樂中心舉辦《2026 邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》演唱會。許多歌迷已經迫不及待想親耳聽見新歌現場演出，而這首坦率唱出「分手後無法當朋友」的作品，也被視為邱鋒澤近年最具代表性的情感創作之一。

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