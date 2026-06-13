邱鋒澤解鎖新身分 首度升格導演親執MV

邱鋒澤推出全新單曲〈i don

邱鋒澤推出全新單曲〈i don't wanna be friends〉，新歌直面感情結束後最難以言說的灰色地帶。值得一提的是，此次MV更是邱鋒澤創作生涯的重要里程碑，他首度親自擔任導演，全程主導影像製作，從視覺概念發想、現場調度到後期呈現皆親力親為，將歌曲中的情緒延伸成完整的視覺敘事，展現音樂人之外的創作能量。

MV以低飽和深綠色作為主視覺基調，營造出封閉且壓迫感十足的地下空間氛圍；不時穿插其中的紅色光影，則象徵失控情緒闖入現實世界的瞬間。片中邱鋒澤親自演出，在看似沒有盡頭的走廊中不斷前行，與不同狀態的自己正面交鋒。從壓抑、崩潰到掙扎後被接住，每一幕都像是內心世界的具象化呈現，補足歌曲中難以言喻的情感層次。

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〈i don't wanna be friends〉延續邱鋒澤擅長的細膩情感書寫，同時融入全新聲音元素與編曲質地，在保有熟悉風格之餘，也展現更多突破與企圖心。邱鋒澤透露，這首作品融合了過去與現在的創作特色，也是接下來更大音樂計畫的重要鋪陳，希望帶領大家看見自己不同以往的音樂面貌。此外，邱鋒澤也將於8月22日晚間7點30分，在 台北流行音樂中心舉辦《2026 邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》台北站演唱會，屆時將透過現場演出與歌迷近距離相見。

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