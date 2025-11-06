邱鋒澤迎37歲！嗨曝「重磅雙喜」 街頭狂奔百米累癱

歌手邱鋒澤剛迎37歲生日，6日迎來雙重喜訊，不僅推出相隔一年的全新音樂作品《Lines》，以中英文雙主打〈無心街〉與〈PICTURE PERFECT〉向歌迷真情告白，更同步宣布將於11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱，令粉絲期待不已。

歌手邱鋒澤剛迎37歲生日，6推出相隔一年的全新音樂作品《Lines》。（圖／原音娛樂 提供）

為了新專輯MV，邱鋒澤在〈PICTURE PERFECT〉中化身「檯燈人」，象徵被社會期待綁縛；而在〈無心街〉中則成為「無心頹廢男」，詮釋迷惘低谷。拍攝時他為呈現奔跑意象，來回衝刺百米近百次，汗如雨下，甚至笑稱為了趕高鐵連收工都在跑，「還好平常有跑步訓練。」此外，他在十月初赴香港參與「運動搶先聽活動」，與百名跑友夜跑5公里，邊聽音樂邊欣賞維多利亞港夜景，展現親民魅力。

邱鋒澤在〈無心街〉MV中化身頹廢男用搖滾宣洩。（圖／原音娛樂 提供）

在《Lines》全球上架前夕，邱鋒澤邀請近百名歌迷參與專輯試聽會，與大家一同戴耳機聆聽八首新歌，並搭配LED視覺效果。他親自分享專輯理念與製作過程，還教歌迷跳新歌〈BE ALIVE〉舞步，更放送〈無心街〉未刪減版，歌迷聽後直呼可惜被刪減的部分。他笑回：「我考慮在演唱會現場版本中加入，當作驚喜。」試聽會尾聲，他開放歌迷採訪，並獻唱壓軸歌曲〈PARADE〉作為禮物。

剛過37歲生日的邱鋒澤，將新專輯發行與巡演視為送給自己與歌迷的禮物，「這次是用音樂慶生。」談及新年目標，他希望順利完成巡演，並期許明年舉辦更大規模演唱會，前往更多城市與歌迷相見。他也賣關子表示，這次MINI TOUR準備了許多用心細節，「來了就會知道，現場一定有意想不到的驚喜。」

邱鋒澤新專輯《Lines》收錄八首中英文歌曲，邱鋒澤以全能創作展現多元音樂視角，細膩訴說出道十一年的心路歷程。他將創作人生比喻為「馬拉松」，用不同語言與旋律詮釋對人生與自我價值的體悟。中文主打〈無心街〉帶有濃厚搖滾風格，邱鋒澤坦言這是他從迷惘到覺醒的轉捩點之歌，「這首歌充滿憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的方式。」他還透露歌名靈感來自台北「吳興街」的諧音，結合失戀背景，創造虛實交錯的意境。

邱鋒澤將於11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會。（圖／原音娛樂 提供）

相較於〈無心街〉的低潮情感，英文主打〈PICTURE PERFECT〉則展現邱鋒澤走出自我懷疑的成長。他反思「完美」定義，認為真正的完美是自在與平衡，「有時大家太想呈現最好的一面，卻忘了關注身心狀態。」他也分享早年出道時曾被「追求完美」綁架，為了迎合期待而偏離初心。經過創作歷程，他領悟到每年都應視為人生的第一年，「能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」

