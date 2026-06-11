邱鋒澤驚喜回歸《娛百》狼人殺遭黃偉晉嗆聲：憑什麼 展神操作被封教科書

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：狼者榮耀」第三季重磅回歸。八大電視提供

深受網友喜愛的《娛樂百分百》熱門單元「狼者榮耀」，睽違三年重磅回歸，集結年度最強玩家陣容，連久未現身「凹嗚狼人殺」的邱鋒澤也驚喜參賽！邱鋒澤表示，這次回歸就是想念大家，想念玩遊戲的過程，同時也希望大家不要對他期望太高，自己會盡量加油。一番話讓身為好友的主持人賴晏駒相當感動，未料現場互動卻隨即點燃火藥味。

「凹嗚狼人殺：狼者榮耀」第三季集結年度最強玩家陣容。八大電視提供

藍白拖迎戰花襯衫 參賽玩家台味十足

《娛樂百分百》「狼者榮耀第三季─狼子回頭」近日上架後，因精采玩家陣容及賽制備受矚目，在 YouTube 頻道首播當晚，吸引近萬人同時在線觀看，再次印證「凹嗚狼人殺」在年輕族群中的不敗影響力。本屆參與玩家包括黃偉晉、賴晏駒、邱鋒澤、荳荳、紀卜心、孫沁岳、雨婷、艾莉兒、枕頭、冠宇、YC、小翔等藝人和素人玩家。

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為了呼應這次系列賽主題「狼子回頭」，大家費盡心思打扮。黃偉晉身著背心、花襯衫，並配戴平安符，比賽過程抽到好牌，立刻脫口：「天公伯有保佑！」台味十足笑翻全場。賴晏駒也不遑多讓，腳穿藍白拖參戰，過程中一度激動導致藍白拖斷裂，火藥味十足的賽事中笑料不斷。

荳荳上演美人計 引爆女星激烈內鬨

系列賽預計播出 14 集，於每週四晚上 9 點在《娛樂百分百》YouTube 頻道上架。在最新一集的內容中，荳荳上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭，讓大家看不過去。玩家之一的艾莉兒不僅感到心碎，甚至開砲表示：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」

賴晏駒更直接怒吼：「這種女人你也信？！」你來我往讓枕頭陷入兩難，遊戲結果是否會因為「美人關」而反轉，將於今晚揭曉。

最新一集內容，荳荳（右）上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭（左）。八大電視提供

邱鋒澤強勢回歸 遭黃偉晉當場開嗆

回顧首集，最讓觀眾驚喜的絕對是邱鋒澤的回歸，他在賽局中的精彩表現令所有參賽者驚艷，連素人玩家都忍不住表示：「平常沒有來，又這麼強，是要我們怎麼玩？」網友更紛紛留言認為邱鋒澤的表現根本是「狼殺教科書」。

不過，當時賴晏駒見到好友現身，開心稱對方是「狼子回頭代表」，此話一出立刻讓另一節目主持人黃偉晉走心，忍不住當場開玩笑怒嗆：「他憑什麼是狼子回頭代表？」兩人熟悉的鬥嘴開場，讓忠實觀眾直呼太懷念，也讓邱鋒澤這次的驚喜回歸充滿話題。



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