邱鋒澤體驗人生長跑 回望出道11年心路歷程

邱鋒澤推出新專輯《Lines》。（圖／原音兄弟提供）

邱鋒澤推出全新專輯《Lines》，其中收錄8首中、英文新歌，娓娓道出他出道11年來，將自身音樂生涯比喻為一場「馬拉松」的心路歷程。透過不同語言與旋律，展現對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。

中文主打〈無心街〉是一首充滿爆發力的濃厚搖滾，堪稱邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」。他透露，這首歌是自身對抗自我懷疑的情緒宣洩，希望透過龐克搖滾的節奏，讓歌迷找到重新找回自我的勇氣。歌名巧妙取自台北「吳興街」的諧音梗，結合失戀背景，創造出既現實又虛幻的對比。

邱鋒澤舉辦試聽會，與歌迷相見歡。（圖／原音兄弟提供）

〈無心街〉MV中，邱鋒澤化身無心頹廢男，象徵在期待與低谷中的掙扎。他在MV中狂奔百米近百回，汗如雨下，宛如真實體驗人生的長跑。此外，他不僅在香港與歌迷夜跑5公里解鎖新歌，更趁專輯上架前夕舉辦試聽會，與歌迷戴耳機完整感受他親自排序的音樂故事。

剛過37歲生日的邱鋒澤，將發行新專輯與即將於11月22日開跑的《Lines》MINI TOUR巡迴音樂會，視為送給自己與歌迷最好的禮物，期許明年能舉辦更大型演唱會，用音樂陪伴更多人跑過人生的每一段路。

