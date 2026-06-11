邱鋒澤「狼子回頭」重返《娛百》 黃偉晉怒嗆：憑什麼！

久未現身「凹嗚狼人殺」的邱鋒澤（左5）驚喜參賽。（圖／八大提供）

《娛樂百分百》熱門單元「狼者榮耀」，睽違3年重磅回歸，集結年度最強玩家陣容，連久未現身「凹嗚狼人殺」的邱鋒澤也驚喜參賽。邱鋒澤表示：「就是想念大家，想念玩這個遊戲的過程，同時也希望大家不要對我期望太高，我會盡量加油。」主持人賴晏駒（小賴）則說邱鋒澤是「狼子回頭代表」，讓黃偉晉忍不住開玩笑怒嗆：「他憑什麼是狼子回頭代表！」

本屆參與玩家包括黃偉晉、賴晏駒、邱鋒澤、荳荳、紀卜心、孫沁岳、雨婷、艾莉兒、枕頭、冠宇、YC、小翔等藝人和素人玩家，為了呼應這次系列賽主題狼子回頭，大家費盡心思打扮。黃偉晉身著背心、花襯衫，並配戴平安符，比賽過程抽到好牌，立刻脫口：「天公伯有保佑！」台味十足笑翻全場。賴晏駒也不惶多讓，腳穿藍白拖參戰，過程中一度激動導致藍白拖斷裂，火藥味十足的賽事，笑料不斷。

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《娛樂百分百》「狼者榮耀第三季─狼子回頭」系列賽預計播出14集，於每週四晚上9點在《娛樂百分百》YouTube 頻道上架。最新一集的內容，荳荳上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭，讓大家看不過去！玩家之一的艾莉兒不僅感到心碎，甚至開炮表示：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」小賴更直接怒吼：「這種女人你也信 ！」

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