邱鋒澤、黃偉晉搶先「五堅情」先合體 Marz23率台灣小將霸氣登場

【緯來新聞網】畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿四人今（10日）參與春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》錄製時談及除夕計畫，大家異口同聲都說要陪家人。邱鋒澤自己是老闆，但搞不清楚賺多少錢，被問到紅包是否會漲價，他說當然會，因為「通貨膨脹」，他最近在籌備新歌和演唱會，也請粉絲拭目以待。問到五堅情包括深陷閃兵風波的陳零九是否會合體，邱鋒澤坦言私下都有聯繫，但目前會比較偏重各人發展。

邱鋒澤（左起）、畢書盡、黃霆睿、黃偉晉同台錄製春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／攝影組）

《WE ARE》主題「島嶼四季交響」集結畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿夢幻合體共演，堪稱今年除夕夜最養眼、最有感覺的男神級演出。四位男神出場後人氣大PK，讓台下年輕觀眾尖叫聲不斷，連主持人吳姍儒Sandy都大讚：「好帥！」四位各自代表不同季節，代表冬天的邱鋒澤搞笑說自己非常適合冬天因為「咚咚隆咚鏘」，冷笑話讓大家歡笑不斷。畢書盡說今年要積極一點，吳姍儒則回：「那要不要秀一下肌肉？」畢書盡說是指「積極寫歌啦」！



黃霆睿說自己「春夏秋冬」的個性都有，但比較容易EMO所以代表秋天，希望把這種多愁善感的一面放進寫歌裡面；邱鋒澤則許願今年可以辦更多演唱會。四人難得同台，搭配這次四季主題，特別和藝術家及交響樂團合作，還將音樂重新編曲，和過往呈現完全不一樣。大家紛紛表示機會很難得也很榮幸可以和彼此合作。

Marz23 為《2026 WE ARE 我們的除夕夜》擔任熱血隊長。（圖／攝影組）

而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。舞台上不只氣勢滿滿，更驚喜加碼「聲」援，體育主播徐展元驚喜獻聲，熟悉又激昂的嗓音一出，瞬間點燃全場情緒。



運動、音樂與榮耀交織，一起用最熱血、最驕傲的方式，大聲向世界宣告「台灣 No.1！」身為爸爸的Marz23接到邀約要和那麼多青年小將一起合作時，覺得非常開心也表示自己的音樂非常適合這段演出，因為先前棒球選手「古林睿煬」也曾經選用他的歌曲當作登板出場曲。談到過年規劃，則說會和家人一起吃飯度過，但最近媽媽通告不斷，根本就是個大明星。



由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》節目規模升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

