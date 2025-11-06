邱鋒澤37歲生日雙喜臨門 無預警宣布好消息

【緯來新聞網】邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，相隔一年再度推出音樂新作的他不僅以中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉，全新創作專輯《Lines》於昨（5日）正式推出，同時更宣布將於11月22日開跑的「邱鋒澤 Feng Ze〈Lines〉MINI TOUR巡迴音樂會」當作送給自己的生日禮物，他笑說：「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」至於這次的MINI TOUR有沒有特別準備驚喜彩蛋？他神秘笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜！」

邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，推出新專輯外也宣布巡迴音樂會將開跑。（圖／原音娛樂提供）

邱鋒澤在新專輯《Lines》雙聲道齊發，以八首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道十一年音樂生涯高低起伏及心路歷程，把自身創作人生比喻為一場「馬拉松」的他用不同語言與旋律描繪出自己對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。其中帶有個人濃厚搖滾曲風的中文主打〈無心街〉堪稱是邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，用最真實的搖滾聲吶喊出找回自我與重燃初心的力量，他透露這首〈無心街〉在自身創作生涯中扮演著情緒釋放與宣洩的關鍵角色，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式。」



值得一提的是，歌名「無心」二字靈感來自於台北實際存在的「吳興街」，以諧音梗帶出其意涵令人會心一笑，他表示：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」邱鋒澤希望透過這首歌，讓歌迷在龐克搖滾的節奏中，找到那份掙扎後重新找回自己的勇氣與力量。

邱鋒澤特別邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會。（圖／原音娛樂提供）

此外，趁著新專輯《Lines》上架前夕，邱鋒澤特別邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會，全體坐在舒服的沙發椅上一起感受整張專輯的故事線。試聽會上邱鋒澤侃侃而談整張新專輯的想法和製作過程，還化身為舞蹈老師教歌迷跳新歌 的舞步，甚至大放送讓歌迷聽《無心街》未刪減版，當中包含最初有bridge的版本，歌迷們聽完感嘆「很好聽！刪掉有點可惜！」邱鋒澤笑答：「不可惜，我在考慮安排在演唱會的現場版本中，當成驚喜獻給大家！」

