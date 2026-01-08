邱鎮軍批賴政府「單押美國是獨裁」網轟：難道要押中國？到底領誰的薪水？

邱鎮軍表示，會侵略的只會是中國嗎？痛批台灣「單押美國是獨裁」，網友砲轟，到底領誰的薪水？國台辦給的稿？ 圖：取自邱鎮軍臉書

[Newtalk新聞] 美國3日清晨突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，震撼全球，也引發中國是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動的討論。國民黨立委邱鎮軍批評賴清德政府，在國家安全、外交空間與決策權「單押美國」，聲稱這是一種「獨裁」，網友痛批，難道要押中國？快審總預算！拿人民薪水不辦事，真是夠了。

邱鎮軍在臉書發文批評，賴清德政府把中國定義為「敵對勢力」，好像只要高喊抗中保台，國家安全就能自動完成，這種說法聽起來簡單、用起來方便，唯一的問題是「它既懶惰，又騙人」「我們必須思考一個現實，會侵略、會掠奪、會讓中華民國失去決定權的，真的只會是中國嗎？」

廣告 廣告

他提及，美國突襲委內瑞拉押走總統後，社會迅速形成「只要站對邊，就輪不到我們」的自我安撫心態，這正是賴政府一年來努力賣給台灣人民的世界觀；賴政府談國安，只設定中國，緊迫到好像慢一秒台灣就會滅亡；

說到民主，好像反對賴清德政府，就是反民主；不同意見，就是直接升級成「中共同路人」。

邱鎮軍說，軍購案就是這套民進黨國安說帖的照妖鏡，所有平常被包裝得很好聽的詞，到了軍購這一關，全都現形。如果這真的是為了國家安全，為什麼不能讓人民知道我們究竟在為什麼樣的風險付出 1.25 兆？

他指出，賴政府反覆灌輸的，就是「我們不能沒有美國」，但單押，代表沒有備案、沒有退路，「承擔後果的，只會是我們！」；用「抗中」成為封住所有問題的萬用答案，把「親美」被當成不必說明的政治前提，若權力不再需要說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，那麼民主就只剩下形式，「獨裁，只是換了一種比較好聽的說法！」。

發文一出，湧入大批網友留言砲轟，「到底領誰的薪水？」、「快審總預算！」、「好好笑 國台辦給的稿吧」、「還有其他國家對台灣那麼有侵略性的嗎？」、「整天說要打台灣的是中國不是美國耶」、「現在要打台灣的就只有中國啊！」、「單押中國是有比較好？至少美國背後還有一堆盟友你怎麼不講」、「中國=敵國，簡單明瞭」、「我就問你有多的錢，你要存美金還是人民幣就好」、「所以想表達什麼？！不要買武器嗎？」、「趕快讓案子出程序委員會，進行逐條討論，一直擋著是怎樣？拿人民薪水不辦事，真的夠了！」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鼓吹武統最高罰百萬 羅智強稱「掘鄭南榕的墓」律師轟：法盲瞎挺被台灣人唾棄

劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」偵辦共諜案檢察官列幫凶 網喊恭喜獲殊榮！